Bodø/Glimt gikk på en smell sent i oppgjøret på Johan Cruyff Arena, torsdag i forrige uke.

De gule hadde dominert kampen, og ledet 2–0 frem til det gjenstod få minutter.

Et straffespark, et rødt kort og en svært lekker chip etterpå, og 2–2 var et faktum.

Nå skal Glimt vise at de virkelig kan stille når det gjelder når Ajax kommer til Aspmyra. Den etter hvert legendariske stadionen hvor Glimt har slått lag som Roma, Celtic og Besiktas.

Samtidig blåser det opp til en ryktestorm rundt både spillere og trenere.

Tirsdag meldte flere medier at både midtstopper Isak Helstad Amundsen og kantspiller Tobias Gulliksen er ønsket i henholdsvis Molde og svenske Djurgården.

– Hvor mye kan du si om det, Kjetil, rykter rundt spillerne dine?, spurte NRKs Bjarne Brandal.

– Det er helt riktig, jeg kan ikke si så mye om det.

– Er det en forstyrrelse?

– Overhodet ikke.

Husker du da Bodø/Glimt sendte italienske stjernespillere og en portugisisk trenerlegende hjem med halen mellom beina?

Glimt-spillerne depper etter 2–2 mot Ajax. I utgangspunktet et veldig sterkt resultat, men måten det kom på var nok skuffende. Foto: Reuters

Vil ikke si de er favoritter

Kjetil Knutsen åpnet ballet med å kommentere hva de har lært fra forrige uke i Amsterdam.

– Det er samme motstander. Ajax er et lag med en tydelig spillestil, mye gode fotballspillere, og et offensivt lag. Så jeg tror ikke det blir store forskjeller på den kampen og på Aspmyra. Kanskje blir de litt mer forsiktig og satser på kontringer, men når det gjelder Bodø/Glimt så er det detaljer i spillet vi hele tiden ønsker å utvikle.

Patrick Berg var med på konferansen, og fikk spørsmål om hvor mye kunstgresset og hjemmebanefordelen hadde å si på kampen på torsdag.

– Det er vanskelig å si, men jeg vil tro at de aller fleste ajax-spillerne har kjennskap til kunstgress siden noen lag i Nederland har det. Men det gagner definitivt oss å spille på vår egen hjemmebane. Om vi er favoritter, er det vanskelig å svare på.

Kjetil Knutsen fikk også spørsmål fra en nederlandsk journalist om hva de tenker om at de nå er favoritter mot Ajax.

– Er vi favoritter? Tusen takk skal du ha. Men jeg mener det er samme utgangspunkt som før første kamp. Det er en 50/50-kamp.

Kjetil Knutsen under pressekonferansen, onsdag. Foto: Edvard Ingemann Valebrokk / NRK

Fet ute mot Ajax

Nærmest som forventet er Sondre Brunstad Fet ute mot Ajax etter strekkskaden han pådro seg i motsatt oppgjør.

Etter å ha orientert om det, fikk Knutsen vage spørsmål om hva som skal til for å være en Glimt-spiller, og hvordan man «står i det».

– Det er et komplekst spørsmål, du må ha en analyse om hvem som kan tilføre vår spillestil, så handler det om typer, spillere vil bruke litt tid på å komme inn i vårt tankesett, sa Kjetil Knutsen og fortsatte:

– Det vil være ulikt, selvfølgelig. Vi er individuelle mennesker, og jeg føler at du prøver å peile deg inn på noe som du ikke får svar på. Men om jeg skal svare generelt på spørsmålet ditt, så tar det tid å komme inn i en ny spillestil. Å være fotballspiller handler om å være tålmodig men samtidig utålmodig. Om det er Hugo (Vetlesen) eller Tobias (Gulliksen, red.anm.) du spør om, det vet jeg ikke. Men det samme gjelder for alle. Du får det du fortjener til slutt.

Tobias Gulliksen er den siste tiden ryktet bort fra Glimt. Kantspilleren har bare vært i klubben i et halvt år, etter at han kom for en stor sum fra Strømsgodset. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Håper på fint vær

På spørsmål om det er en fordel med dårlig vær og sur bodøvind mot Ajax, er både Berg og Knutsen samstemte.

– Vi trives bedre i vindstille og plussgrader enn minus åtte og vind, en fin ramme rundt kampen med full stadion, det er det viktigste.

– Jeg har en nese som er skadet av det kalde været, så jeg håper på plussgrader, sier en lattermild Kjetil Knutsen.

– Er det noe dere legger merke til at publikum snur seg mot laget dere spiller mot i bortekampene?, ble det spurt om fra salen.

– Klarer man å dominere kamper mot store lag på store stadioner, så blir hjemmefansen misfornøyd. Men akkurat underveis i kampen så får man ikke med seg så mye. Jeg vil ikke si det overrasket meg, at vi var dominerende. Vi hadde analysert dem godt, og vi føler vi kan spille godt og dominere mot hvem som helst.

Nettavisen spurte om de var redd for at kreftene skulle gå tom på torsdag, slik de tilsynelatende gjorde forrige torsdag i Amsterdam.

– Selvsagt er vi ute av sesong, så det å stå løpet ut er mer krevende enn hvis vi er midt i sesong. Men jeg følte det var litt tilfeldig at de havnet inne i boksen vår, som endte med et billig straffespark og et rødt kort, etter min mening. Jeg følte vi hadde god kontroll, men gjorde noen feilvurderinger, så ble det plutselig 2–2.

Patrick Berg jubler for mål i en kamp for Glimt. Han håper nok å kunne gjøre det samme mot storklubben Ajax på torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Usikker på spissplass

Runar Espejord og Kasper Høgh er begge skadet, og er i realiteten de to eneste alternativene på spissplass i tillegg til Oscar Kapskarmo.

Knutsen ville ikke avsløre hvem av han og vikar Håkon Evjen som tar spissplassen i morgendagens oppgjør.

– Vi har flere alternativer, men først og fremst er det Håkon og Oscar. Mer enn det får du meg ikke til å si nå.

Den som vinner slaget på Aspmyra, går videre til 8.-delsfinale i Serieligaen. For to sesonger siden nådde Glimt kvartfinalen i turneringen, da de måtte gi tapt mot José Mourinhos Roma.