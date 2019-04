Se politiet danse swing på bygdehuset: – Vår foretrukne danseform, humrer lensmannen

Forrige helg var en politipatrulje innom Vårpussen Dansegalla på Dønna.

Der benyttet de muligheten til å ta seg en svingom. Mandag delte politidistriktet videoen på Facebook. Responsen fra publikum var god.

Tom Andre Giertsen er lensmann på Ytre Helgeland. Han sier til NRK at det er viktig å vise mindre alvorlige sider av hverdagen i politiet.

– Dette er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Vi skal være synlig og tilgjengelig.

– Er swing den foretrukne danseformen?

– Ja, absolutt. Politihøgskolen vurderer å ta det inn som eget fag, sier Giertsen med glimt i øyet.

Viktig å finne balanse

Videoen føyer seg inn i rekken «lettbeinte» videoer fra politiet.

Husker du denne? Videoen av tolv tjenestemenn som har akekonkurranse gikk sin seiersgang verden over. Foto: Sunniva Moum Danielsen / NRK

Tidligere i mars hadde politiet fartskontroll i akebakken. En video av akende politimenn ble i vinter spredt over hele verden. Politiets bruk av Twitter skaper også overskrifter fra tid til annen.

Karoline Andrea Ihlebæk er forsker ved Universitetet i Oslo. Hun ser mange fordeler ved at politiet tar i bruk sosiale medier.

Karoline Andrea Ihlebæk er postdoktor ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

– De blir mer synlig og kan nå ut til et stort publikum. Politiet får bygget en positiv relasjon til publikum. Folk vet hvor de skal henvende seg. Det gir også politiet økt mulighet til å få informasjon og tips.

Men Ihlebæk advarer om at det er flere fallgruver. Å holde kontroll i kommentarfeltet kan være vanskelig. Spesielt for dem som ikke er vant med å uttøve redaktøransvar.

Det kan også være vanskelig å vurdere hva slags innhold som er innafor og ikke.

– Humor er veldig vanskelig siden det er såpass tolkningsbasert. Det noen synes er morsomt, synes andre er upassende. Det er en hårfin grense.

– Politiet kan godt gjøre slike stunt innimellom. Men blir det for mye «tull og tøys» kan det slå tilbake. Det handler om å finne en balanse.

Politiet har en klar strategi

Andrea Kilen jobber med kommunikasjon i Politidirektoratet.

Hun forteller at politiet er til stede ikke bare på Facebook og Twitter. De er også på Snapchat, Instagram og YouTube.

Sosiale medier går faktisk rett inn i politiets virksomhetsstrategi.

Fungerende kommunikasjonsdirektør Andrea Kilen i Politidirektoratet. Foto: Politidirektoratet

– Det er utarbeidet en felles strategi for politiets bruk av sosiale medier som gjelder for alle profiler som opprettes på politiets vegne.

Hun ser på sosiale medier som et viktig møtested mellom politi og befolkning. De bruker kanalene for å informere, gi råd og være i dialog med publikum.

– Samtidig er politidistriktene i gang med å etablere økt tilstedeværelse på nett gjennom blant annet nettpatruljer. Dette er ett av flere tiltak for å gjøre det digitale samfunnet til et tryggere sted for oss alle.