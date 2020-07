Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag formiddag kom beskjeden om at hotellkjeden Scandic nedbemanner 1000 årsverk. 100 av dem i Nord-Norge.

– Det er en tung dag for oss som jobber i Scandic, og vi føler veldig med dem som er berørt av dette, sier administrerende direktør i Scandic Asle Prestegard.

Videre sier han at nedbemanningen er et nødvendig tiltak for å tilpasse virksomheten til den nye normalen.

Har advart mot dette flere ganger

Det er ingen hemmelighet at koronapandemien har vært spesielt tøff for reiselivet og hotellnæringa. Frafall av turister og færre reisende har ført til et høyt antall permitterte innenfor næringa.

Permitteringsordninga har så langt sørget for at arbeidstakere fremdeles kan få dagpenger under permittering, selv om den opprinnelige maksperioden på 26 uker er brukt opp.

Ordningen har blitt forlenget to ganger i år, men 31. oktober er det stopp.

– Dette er bare begynnelsen på det vi har advart mot. Det har ikke manglet på advarsler fra verken bedriftene, eller NHO. Det er dette vi har advart mot, og nå er det nøyaktig det som skjer. Dersom vi ikke får utvidet permitteringsperioden vil vi få enda flere oppsigelser, sier regiondirektøren.

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, ber regjeringa utvide permitteringsordninga. Foto: Allan Klo / NRK

Ifølge ham er dette en direkte konsekvens av at permitteringsperioden ikke forlenges.

– Det tar tid å gjennomføre en oppsigelsesprosess. Det er ikke ønskelig å gå til oppsigelser, men når man fortsatt venter på å se hvordan markedet skal bli utover høsten, så er man avhengig av at folk er permittert ut året.

– Folk blir sendt ut i arbeidsledighet når de i stedet kunne ha kommet tilbake til jobb utpå senhøsten, og det er veldig beklagelig. Nå er det en ting å gjøre – utvide permitteringsordningen, konstaterer Bjarmann-Simonsen.

Også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kritiserer regjeringen for å ikke forlenge permitteringsperioden.

I en oppdatering på Facebook skriver han:

– Det hviler et tungt ansvar på Høyre, Krf og Venstre, som fortsatt blokkerer dette.

I dag har 1000 ansatte i Scandic-hotellene fått den triste beskjeden om at de vil miste jobben. Like triste nyheter... Publisert av Jonas Gahr Støre Tirsdag 30. juni 2020

– Ny vurdering i august

Foreløpig vil ikke regjeringen gjøre som Bjarmann-Simonsen ber om.

– Ingen vet med sikkerhet hvordan den økonomiske utviklingen blir fremover, og regjeringen har derfor ikke besluttet om perioden med lønnsplikt under permittering skal utvides ytterligere. Vi vil gjøre en ny vurdering i august om det er behov for å forlenge perioden ytterligere, sier statssekretær Saida Begum (H).

Regjeringen minner også om at det fra og med i dag er det mulig å søke om å få dekket lønnskostnader for permitterte som tas tilbake i jobb. Ordningen omfatter alle ansatte, også lærlinger.

Vil unngå ytterligere nedbemanning

Fungerende administrerende direktør i Scandic, Asle Prestegard, kan fortelle at tirsdag var en tung dag for de ansatte.

Han sier utvidet permitteringsordning er viktig i en vanskelig situasjon.

– Det er et tiltak som ikke bare er viktig for Scandic, men for hele reiselivsbransjen. For oss kan det bidra til at vi unngår ytterligere nedbemanning og unødvendige oppsigelser, men det vil også være en trygghet for dem som er permittert, som står i en usikker og vanskelig situasjon, sier direktøren.

Hotellgiganten tør imidlertid ikke å utelukke nye oppsigelser om det ikke skjer noe fra myndighetenes side.

– Støtteordninger, lettelser i restriksjoner og en forlenging av permitteringsordningen er tiltak vi er avhengig av fremover, slik at vi kan ta oss gjennom krisen og beholde så mange medarbeidere som mulig, sier Prestegard.