Frykter oppsigelser i hopetall – vil ha lengre permitteringsperiode

Norsk reiseliv går inn i årets viktigste sesong. Men det er fortsatt mange permitterte.

6 av 10 bedrifter frykter at de må si opp ansatte. Med mindre ordningen for permittering forlenges.

Det kommer frem av en ny medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv gjennomført 18. juni.

– Det er ganske drastisk og alvorlig i en så stor næring som reiseliv, sier Erik Taraldsen. Han er direktør i Thon Hotell Lofoten.

Han sier at de risikerer å si opp folk hvis reiselivet fortsatt er preget av pandemien utover høsten.

– Hvis det blir fritt for gjester til høsten, har ikke vi behov for ansatte. Det er ikke en trussel, det er en realitet.

De har nå mellom 40 og 45 permitterte ansatte.

NHOs undersøkelse om permitteringer og oppsigelser Ekspandér faktaboks 560 bedrifter innenfor reiseliv har svart på undersøkelsen fra NHO Reiseliv. 19 prosent frykter de må si opp mellom 10–25 prosent av de ansatte.

17 prosent frykter de må si opp mellom 26–50 prosent av de ansatte.

15 prosent frykter de må si opp over halvparten av de ansatte.

Risikerer oppsigelser

I vår forlenget regjeringen perioden med fritak fra arbeidsgivers lønnsplikt under permittering til å gjelde ut oktober.

Det vil si at en ansatt i dag kan være permittert i inntil 26 uker.

– Når den tiden har løpt ut er det ikke mulig å permittere lenger. Og da kan vi ikke unngå oppsigelser.

Det sier direktør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.

Nå ber NHO om at ordningen utvides til å gjelde i inntil 52 uker.

– Oppsigelser er noe verken de ansatte eller bedriftene ønsker. De vil beholde kompetansen og at folk skal kunne komme tilbake på jobb etter hvert, sier Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland. Foto: Allan Klo / NRK

– Dette handler om at folk som fortsatt er permitterte kan fortsette å være det hvis aktiviteten i bedriften ikke tar seg opp. Det gjelder særlig hoteller der kurs- og konferansemarkedet fortsatt ikke er i gang igjen.

Fagforeningen Parat gikk også tidligere i juni ut og advarte om det samme.

De frykter at mange mister jobben allerede fra neste måned hvis ikke ordningen utvides.

Reiselivet hardest rammet

Direktøren i NHO Nordland frykter også konkurser.

Han mener Regjeringen bør gjøre noe med ordningen for permittering allerede i sommer.

– Hvis en bedrift ikke har inntekter, men har utgifter til lønn, kan vi i verste fall få konkurser. Regnestykket går ikke i hop, og i ytterste konsekvens kan det bety kroken på døra for enkelte.

Reiselivet er hardest rammet.

Tall fra NAV (se i tabellen under) viser at hele 14,5 prosent av arbeidsstyrken som jobber med reiseliv eller transport er helt ledig.

Det er mye høyere enn noen andre bransjer.

Industriarbeid ligger på en andreplass med 7,4 prosent helt ledig.

Så mange er arbeidsledige Ekspandér faktaboks ​​​​​Helt ledige eller delvis ledige arbeidtakere. Tallene er i prosentandel av arbeidsstyrken: I alt: 5,4 % helt ledig. 5 % delvis ledig.

Ledere: 6,9 % helt ledig. 11,9 % delvis ledig.

Ingeniør- og IKT-fag: 2,8 % helt ledig. 3,1 delvis ledig.

Undervisning: 1,4 % helt ledig. 1,3 % delvis ledig.

Akademiske yrker: 1, 8 % helt ledig. 1,7 % delvis ledig.

Helse, pleie og omsorg: 1,5 % helt ledig. 1,7 % delvis ledig.

Barne- og ungdomsarbeid: 3,9 % helt ledig. 3,8 % delvis ledig.

Meglere og konsulenter: 3,0 % helt ledig. 3,5 % delvis ledig.

Kontorarbeid: 7,9 % helt ledig. 6,5 % delvis ledig.

Butikk- og salgsarbeid: 6,9 % helt ledig. 8,2 % delvis ledig.

Jordbruk, skogbruk og fiske: 2,4 % helt ledig. 1,2 % delvis ledig.

Bygg og anlegg: 6,2 % helt ledig. 4 % delvis ledig.

Industriarbeid. 7,4 % helt ledig. 6,3 % delvis ledig.

Reiseliv og transport: 14,5 % helt ledig. 11,4 % delvis ledig.

Serviceyrker og annet arbeid: 6,9 % helt ledig. 7,4 % delvis ledig. Kilde: NAV

Deler bekymringen - frykter oppsigelser i juli

Åsunn Lyngedal (Ap) deler bekymringen og frykter at de første oppsigelsene kommer allerede i juli.

Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant for Nordland (Ap). Foto: Oliver Rønning / NRK

– De fleste har tre måneders oppsigelsestid. Dersom man ikke vet om man kan permittere videre i oktober så må folk sies opp i juli. Det er en vanskelig situasjon å sette både arbeidsgivere og arbeidstakerne i, sier hun.

Arbeiderpartiet hadde en forlegning av permitteringsperioden inne i sitt alternative budsjett.

Men det ble nedstemt i Stortinget forrige fredag. Forslaget kostet 1,8 milliarder ifølge Lyngedal.

Nå må Stortinget kalles inn i sommer dersom dette skal gjøres om på før oktober.

Åsunn Lyngedal tror ikke alle vet hvor utrolig viktig reiselivet er for Nordland.

– Det er flere som jobber i reiselivet enn med jordbruk, havbruk, olje og gass i Nordland. Det er en utrolig viktig næring, sier hun.

Hvalsafari er én av flere opplevelser som reiselivet selger i nord. Foto: Kenneth Pettersen / NRK

Regjeringen kommer tilbake med en vurdering

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier perioden allerede er forlenget til ut oktober.

– Arbeidsgivere som nærmer seg maksimal periode for fritaket fra lønnsplikt under permittering har allerede fått fritaksperioden forlenget til 31. oktober. Perioden med dagpenger under permittering forlenges i en tilsvarende periode.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Lise Åserud / NPK

Han sier det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen.

– Regjeringen har ikke besluttet om perioden med lønnsplikt under permittering skal utvides ytterligere.

De vil komme tilbake med en vurdering av om det blir behov for å forlenge perioden.