Russepresident Sara (18) hetses av ukjente etter vaksineutspill

Russepresident Sara Landaas ved Bodin videregående skole mener russen bør vaksineres før den tradisjonsrike festperioden starter.

Hun får støtte fra russepresidenten i Ålesund og fra flere.

Men det er ikke bare gladmeldinger i innboksen. Etter at hun stilte opp i NRK torsdag, har hun fått meldinger fra flere ukjente om at hun er dum, en skam og egoistisk.

– Jeg har fått en del gode tilbakemeldinger, men det er også en del som har misforstått og bare lest overskrifter. Jeg har fått kommentarer om at jeg ikke bryr meg om de eldre eller de syke.

– Det er jo absolutt ikke tilfelle. Jeg mener bare at vi russen kanskje kunne blitt prioritert litt opp i køen - men selvfølgelig etter at alle de eldre og de i risikogruppen er vaksinert.

Sara Landaas foreslår at russ bør få koronavaksiner før russetiden. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Vil bare ha en trygg russetid

I kveld var hun en av flere russepresidenter over hele landet som møtte statsministeren, kunnskapsministeren og FHI digitalt.

18-åringen var også med under NRKs distriktssending i Nordland i kveld. Bare i løpet av de få minuttene fikk hun flere meldinger.

Dette er en av dem:

SF Sur fyr: Hvordan går det an å være så dum og egoistisk?? Du er en skam for russen.

– Sånn vil det alltid være. Jeg tar meg ikke nær av det, men det er jo ikke koselig å se på mobilen og se slike meldinger. Jeg vil jo bare at vi skal ha en trygg russetid, forteller Landaas.

I innlegget sitt på møtet, sa hun at hun ville berømme myndighetene og FHI for det fantastiske arbeidet gjennom et svært krevende år.

Se møtet her. Du trenger javascript for å se video. Se møtet her.

Statsminister Erna Solberg benyttet sjansen til å rose de unge. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som selv har vært russepresident, sier hun forstår situasjonen.

Viktig å ikke moralisere

Russen får støtte fra smittevernlegen i Bodø, Kai Brynjar Hagen, selv om også han sier at russen må vente tålmodig på sin plass.

– Jeg synes bare det er viktig at ingen begynner å moralisere over russens ønske. Det er et berettiget ønske, sier Hagen.

Smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK