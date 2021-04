Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hvordan reagerer du når noen ønsker deg død?

Dette var bare én av mange meldinger som 19 år gamle Sara Landaas har fått de siste to månedene.

I februar argumenterte hun for at russen burde få koronavaksine – men selvfølgelig etter at eldre, helsepersonell og de som er i risikogrupper var vaksinert.

– Når folk skrev at de ønsket meg død var det litt ekkelt. Da ville jeg bare være hjemme, forteller hun.

Neste gang tikket denne meldingen inn:

Det ble starten på et mareritt hvor hun totalt anslår å ha mottatt over 100 hatefulle meldinger fra jevnaldrende og godt voksne mennesker.

– Jeg fikk meldinger fra alle kanter om at jeg var egoistisk, at jeg burde dø og at besteforeldrene mine burde dø. Det verste var meldingene. Utallige meldinger med mye stygt innhold, forteller hun.

De stygge meldingene har gått hardt inn på henne.

Det er lett å tenke at man bare skal la det prelle av, men mengden meldinger som Sara fikk ville gått inn på de aller fleste.

– Etter det her vil jeg nok være forsiktig med hva jeg skriver. Det er vanskelig å ytre sine meninger, når det kommer så mye stygt tilbake, sier Landaas.

– Risikerer å miste unge stemmer i debatten

19-åringen er langt fra alene om å ha opplevd netthets de senere årene.

En fersk undersøkelse fra Medietilsynet slår fast at det er mange, og flest unge som opplever hets og nettmobbing.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen peker på netthets som et stort demokratisk problem. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen er bekymret for at unge stemmer forties på grunn av netthets og sjikane.

– Det er et veldig stort problem og et demokratisk problem. Mange kan skremmes bort fra å si det de mener, det gjør at vi går glipp av viktige stemmer i debatten, sier stortingspresidenten.

Hun er ikke overrasket over at det er verst for de yngste.

– Det betyr at det er mer krevende for unge stemmer å ytre seg. Vi mister det perspektivene de har, hvis det blir slik at de dropper å delta i samfunnsdebatten fordi det blir for krevende, sier Trøen.

Det er vondt å se gjennom de gamle meldingene. De fleste har hun slettet, men noen har hun tatt vare på. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Mente aldri at russen skulle foran de med størst behov

Landaas var forberedt på at det ville komme reaksjoner, men ikke av dette kaliberet.

– Det var tungt når alt kom. Folk misforstod, eller de tok ting helt ut av kontekst. Det virker som om folk trodde at jeg mente at russen skulle få vaksine før alle de eldre, de i risikogrupper og helsepersonell, forteller 19-åringen.

Hun ble beskyldt for å argumentere for vaksine slik at de kunne drikke, feste og gi faen.

Det er vel det russen gjør? Eller?

– Det virket som om folk trodde jeg mente at vi skulle få først på grunn av drikking og festing. Det var ikke det jeg mente i det hele tatt, sier Landaas.

Sara fikk et ansvar for å finne tiltak for å bidra til ei tryggere russetid. (AV HVEM DA?) Det å vaksinere russen var bare et av flere forslag. Hensikten var aldri at russen skulle snike i vaksinekøen

Kjente nesten ikke igjen sin egen datter

For mamma Monica Landaas var det hjerteskjærende å se den glade og positive jenta hennes forandre seg som følge av hetsen.

– Hun er ei veldig blid og glad jente med godt humør. Etter at dette kom frem, kjente jeg henne ikke igjen. Det var helt forferdelig. Folk kan jo bare tenke seg selv

Det var tøft for mamma Monica Landaas å se datteren forandre seg. En periode var den glade og positive jenta hennes borte. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

hvordan det er å lese sånt om seg selv i avisen, på tekstmeldinger eller på Facebook.

Det å stille opp i dagens intervju, var ikke noe enkelt valg for verken Sara eller mor Monica.

– Vi har blitt frarådet å uttale oss om saken i frykt for at det skulle komme skjevt ut, sier Monica Landaas.

FHI: Vaksinering av russ kunne ha vært relevant

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at de har fått flere spørsmål om både vaksinering og massetesting av russen.

Han mener det er gode grunner til at man skal være opptatt av smittevern blant russ.

– Det er et fornuftig spørsmål. Hadde det vært rikelig med vaksiner hadde det kanskje vært en relevant strategi, sier han til NRK.

Kanskje var ikke ideen fra Landaas så dum likevel? Hele veien har hun ment at de uansett skulle vaksineres først etter risikogruppene, helsepersonell og eldre.

– Det jeg har sagt mener jeg, jeg står for det fremdeles. Jeg synes det er bra at de sier det. Det viser at jeg kanskje hadde litt rett i det jeg sa. Jeg forstår godt at det vil være vanskelig å vaksinere all russen før russetida.

Landaas sier hun kommer til å tenke seg om neste gang hun skal dele sine meninger.