Rystet over bruken av «homo» som skjellsord: – Slik kan vi ikke ha det

Denne uka fortalte NRK om de to 15-årige jentene i Bodø som reiser rundt på skolene i hjemkommunen for å snakke om stygg språkbruk og verbal mobbing.

I ett år har de forsket på hvilke skjellsord og annen verbal skittkasting elevene på skolen deres bruker. De gikk rundt på skolens område fra 15 minutter før skolestart og fram til andre time og noterte.

Resultatet overrasket dem. Og det var ett ord som stakk seg spesielt ut. Det var ordet homo og gay.

Ordet homo ble brukt på en negativ måte 86 ganger. Det betyr at det sagt to-tre ganger i minuttet, ifølge elevene.

– Slik kan vi ikke ha det

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er en av dem fikk med seg saken med de to elevene i Bodø.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerte spontant, og skrev et innlegg på Facebook:

– Det gjør ekstra inntrykk når ungdom selv setter ned foten og sier ifra, sier Ropstad til NRK.

Ministeren har fått med seg at ungdomsspråket er blitt røffere. Han synes det er spesielt ille at ordet homo eller gay blir brukt som skjellsord.

– Det er veldig alvorlig, og noe vi ikke kan akseptere. Ingen barn og unge skal oppleve at mobbing eller at ord som er en del av deres identitet brukes som skjellsord.

– Jeg heier på Sandra og Pernille som tar tak i dette og bidrar til å gjøre hverdagen til barn og unge i Bodø tryggere og bedre, skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på Facebook. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Han synes ungdommene i Bodø er gode forbilder, både for barn og voksne.

– Vi kan alle ta mot til oss og si ifra. Alle har opplevd at det blir brukt ord i en setting som vi egentlig synes er ugreit. Men man velger å la være å kommentere. Hvis alle hadde sagt fra, ville det blitt et mye bedre miljø for alle, sier Ropstad.

Stolte og glade

Sandra og Pernille er stolte og glade over at barne- og familieministeren har lagt merke til jobben de gjør.

IKKE FEILFRIE: Pernille Bull-Dahl (t.h.) og Sandra Lorenze Vestnes understreker at de ikke vil framstå som moraliserende. – Vi har nok brukt noen av disse ordene selv også. Men dette handler om, at vi alle må gå i oss selv og tenke oss om. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– I starten var vi usikre på om vi kunne påvirke medelevene våre. At barne- og familieministeren legger merke til oss, viser at vi klarer å engasjere, sier Pernille Bull-Dahl.

Sandra Lorenze Vestnes liker spesielt godt at ministeren mener at voksne har noe å lære av ungdommer.

– Det er flott at voksne vil lære av oss. Også voksne trenger å tenke seg om før de snakker.

For språkbruken og skjellsordene ungdommene bruker har de jo lært et sted.

– Det er jo ikke ord som dukker opp i hodene våre sånn ut av det blå, sier Sandra.

Elever tusjer og skriver på plakater. FOTO: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kan bli travelt framover

Det er ikke bare statsråden som har lagt merke til jentenes engasjement for hvordan vi snakker til hverandre.

I dag skal de holde foredrag på nok en ungdomsskole i hjemkommunen.

Andre ungdomsskoler og barneskoler i kommunen har også tatt kontakt. Det samme har en skole i nabokommunen Steigen gjort.

Men det stopper ikke der.

Jentene forteller at innsatsteamet i kommunen, Nordlandssykehuset og næringslivet i Bodø også har uttrykt interesse for å høre mer om elevenes undervisningsopplegg.

Selv tilbakemeldingene fra lærere og medelever er positive, er det noen som må kritisere.

– Det er nok fordi de føler seg truffet, tror Pernille Bull-Dahl og Sandra Vestnes ved Hunstad ungdomsskole i Bodø

Nå skal de vurdere hvor mye tid de kan bruke på å reise rundt å holde foredrag. Noen pause har de imidlertid ingen planer om.

– Jeg håper det vi har jobbet for ikke forsvinner. Vi skal fortsette også når vi begynner på videregående. Stygg språkbruk er et problem også der, sier Pernille Bull-Dahl.