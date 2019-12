Vi forstår veldig godt den ekstra belastning det er for pasientene å reise for å få en slik behandling, samtidig er det viktig at det er god kompetanse hos fagpersoner som skal håndtere slike pasienter. Her er det snakk om opplæring og ikke minst opprettholde kompetanse hos personell som skal håndtere dette i praksis. Derfor har vi bedt fagmiljøene om å utrede hvor mange pasienter kan være aktuelle for denne type behandlingen.

Kan det være aktuelt å finne ei løsning lokalt på dette?

Det kan være aktuelt hvis fagmiljøene kommer frem til at det er nok pasientgrunnlag for å skaffe og opprettholde kompetansen som er nødvendig.

Hvorfor prioriterer man ikke å ha dette tilbudet på sykehusene?

Det er ikke snakk om å ikke prioritering, men per i dag har det ikke vært nok pasientgrunnlag for å skaffe og opprettholde kompetansen som trengs for å gi denne type behandling.

Blir det ikke dyrt å la pasienter reise så langt for å få ei behandling de kunne fått lokalt?

Det er kostbart å sende pasientene til behandling et annet sted, men det viktigste for oss er at pasienten får en sikker og trygg behandling. Siden det per i dag er få pasienter (den ene?) som har vært aktuelle for denne behandlingen, tenker vi at det er tryggest for pasienten å få behandling et sted hvor de har erfaring med denne type behandling. (medisinsk direktør Fred Mürer i Helgelandssykehuset)