Salget på Vinmonopolet fyker i taket, men nordmenn drikker ikke mer

Ved utgangen av juni har salget fra Vinmonopolets butikker økt med 32 prosent mot samme periode i fjor.

Det meste av veksten har kommet etter at myndighetene innførte koronatiltak i mars.

På landsbasis selger nå Vinmonopolet rundt 2,3 millioner liter i uka. I 2019 var salget på snaut 1,6 millioner liter i uka.

Antall kunder øker også kraftig. Etter koronautbruddet er gjennomsnittlig 805.000 kunder innom butikkene hver uke, mot 670.000 kunder i uka for samme periode i fjor. Det er nesten 20 prosent fler.

Jens Nordahl i Vinmonopolet tror folk har blitt flinkere til å planlegge kjøpene sine og handle for andre. Foto: Vinmonopolet

– Vinmonopolets salg har økt etter koronautbruddet, omtrent som forventet med tanke på at grensehandel og taxfree på ferger og flyplasser for en stund har stoppet nesten helt opp, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl til Vinmonopolet sitt eget nettsted.

Han sier at det også har vært betydelig redusert skjenking på restauranter, barer og kafeer de siste månedene.

Salget forflytter seg

Salget har også flyttet seg dit folk oppholder seg. Noen hyttepol og pol i bysentrum går ned, mens salget fra pol nær svenskegrensen, bydelspol og pol der folk øker.

Vinmonopolet sine tall viser at økningen er på over 100 prosent i grensekommunene Kongsvinger, Halden og Sarpsborg. I hyttekommunen Hol i Hallingdal har salget gått ned.

Den største økningen er i grensekommuner. Foto: Victoria Ose / NRK

Folk handler også mer når de er på polet. Normalt kjøper folk ca. 2,2 liter pr. handel på Vinmonopolet. Etter koronaen kjøper folk snaut 3 liter pr. handel.

– Vi tolker dette som rasjonell kundeatferd. For å luke vekk unødvendige handleturer har folk blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine. Kanskje har mange også blitt flinkere til å handle for andre, sier Nordahl.

Her har salget økt mest Kommune 1. halvår 2019 1. halvår 2020 Endring i % Kongsvinger 66540 liter 173469 liter 161% Halden 97118 liter 214751 liter 121% Sarpsborg 211302 liter 446639 liter 111% Hvaler 37128 liter 71958 liter 94% Fredrikstad 347879 liter 669800 liter 93% Rakkestad 25157 liter 46112 liter 83% Aurskog-Høland 54624 liter 95889 liter 76% Åsnes 52082 liter 90474 liter 74% Sør-Odal 45356 liter 77211 liter 70% Kautokeino 5003 liter 8426 liter 68%

Kilde: Vinmonopolet

Drikker ikke mer

Sjøl om Vinmonopolet selger som aldri før, sier svært få nordmenn at de drikker mer etter koronautbruddet.

Ifølge en undersøkelse fra Opinion svarer to av ti at de drikker mindre nå enn før pandemien. Bare hver tiende spurte sier at de drikker mer enn før.

– De aller fleste har ikke endret sitt alkoholkonsum. Og i den grad det er endret, oppgir flere lavere enn høyere konsum, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion til NTB.

Hun forteller at det er de under 30 år som har størst nedgang i alkoholkonsumet. Det er

Seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion sier at det ikke er noe som tyder på at folk drikker mer, selv om slaget har gått opp. Foto: Opinion

også denne gruppen som har størst endring i alkoholvanene.

Selv om ingen landsdeler skiller seg klart ut i alkoholkonsumet, har Oslo både flest som oppgir økt og redusert konsum.

Undersøkelsen viser også at hver tredje nordmann sier de normalt ville handlet mer alkohol i utlandet eller på taxfree i år, dersom det ikke hadde vært for koronasituasjonen.

– Det er ingen tvil om at mange normalt ville handlet mer alkohol i utlandet. Korona satte stopp for dette, samt begrenset uteliv og alkoholbruk i en sosial kontekst, sier Clausen.

Og her er det minst endringer Kommune 1. halvår 2019 1. halvår 2020 Endring i % Vestvågøy 108530 liter 117236 liter 8% Nesbyen 34868 liter 37358 liter 7% Sel 51894 liter 55131 liter 6% Nordkapp 34405 liter 36330 liter 6% Oppdal 99054 liter 101663 liter 3% Flå 19977 liter 20435 liter 2% Hemsedal 40238 liter 41036 liter 2% Øystre Slidre 40678 liter 40924 liter 1% Sigdal, åpnet 14. mai *åpnet 14. mai 8746 liter 0% Hol 92001 liter 86422 liter -6%

Kilde: Vinmonopolet