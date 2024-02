Salamatu Winningah trekker seg etter nominasjonsmøte i Bodø Ap

Den erfarne Ap-politikeren Ali Horori var innstilt av valgkomiteen som ny leder i lokallaget i Bodø.

Men under nominasjonsmøtet tapte han klart mot tidligere ordførerkandidat Ann-Kristin Moldjord.

I kommunevalget i fjor høst gjorde partiet sitt dårligste valg noensinne med Moldjord som frontfigur. Fasiten ble 16,9 prosent oppslutning og Høyre-mannen Odd Emil Ingebrigtsen som ny ordfører.

Moldjord vant likevel avstemmingen mot Horori overlegent 43–13.

– Jeg har ikke brukt tid på mobilisering, sa Horori selv til Avisa Nordland etter at nederlaget var et faktum.

Den tidligere bystyrepolitikeren Salamatu Winningah antyder i en kronikk i dag at Horori hadde feil navn og hudfarge.

– Ali Horori er en av de mest erfarne politikerne i partiet med lang fartstid i bystyret. Han har vært dedikert til partiet i over 12 år, og er en av få bystyrerepresentanter som regelmessig har deltatt på medlemsmøter. Til tross for dette anser årsmøtet Horori som uegnet som partileder? Hvorfor?

– Er Ali feil mann, med feil navn og farge?

Ali Horori har flere år bak seg som bystyrepolitiker i Bodø. I høst kom han inn på fylkestinget i Nordland. Men han nådde ikke opp som ny partileder i Bodø Ap i nominasjonskamp mot Ann-Kristin Moldjord. Foto: Bodø Arbeiderparti

Winningah skriver at hun velger å trekke seg fra partiet på grunn av behandlingen av Horori.

– Min gave er en utmelding fra Bodø Arbeiderparti. Jeg kan ikke lenger være en del av en kultur der «noen få» får være med. Si ikke at den som tier, samtykker. Jeg vil derfor å ikke tie lenger.

– Ble overrasket

Ali Horori ble selv overrasket over at han ble vraket som ny Ap-leder i Bodø.

– Ser man på historien til Bodø Ap de siste årene så kan man si at jeg ble overrasket. Innstillingen til valgkomiteen går vanligvis gjennom, sier han til NRK.

– Men det er uansett medlemmene som har det siste ordet, legger han diplomatisk til.

Horori sier at han gjerne skulle sett at Winningah fortsatte i partiet.

– Det er veldig trist at hun melder seg ut av Arbeiderpartiet. Hun er uten tvil en ressurssterk kvinne som vi trenger i partiet.

– Hva tror du Winningah mener med at du har feil navn og farge?

– Personlig så har jeg ikke opplevd noe sånt i Arbeiderpartiet. Hva hun mener med dette og hvilke erfaringer hun har fra partiet rundt dette, det vet jeg ikke.

Grimaser og himmelfalne blikk var reaksjonen på valgvaken til Bodø Ap når den første nedslående prognosen for partiet ble presentert på valgkvelden. Her Ann-Kristin Moldjord og Bjørnar Skjæran. Foto: Victoria Finstad / Avisa Nordland

Horori sier videre at han respekterer utfallet av årsmøtet og ønsker Moldjord lykke til som leder av partiet. Han er fast bestemt på å fortsette i Bodø Ap.

Reagerer på «bakholdsangrep»

NRK har stilt spørsmål til Winningah om hva hun mener med at Horori har «feil navn og farge».

– Jeg står fortsatt inne for det jeg har skrevet og mener det er et legitimt spørsmål å stille. Det er helt sikkert andre synspunkter og meninger om saken, og det er helt greit, svarer hun.

Winningah reagerer på maktkampen som ble satt i gang i forkant av årsmøtet hvor Moldjord ble valgt som ny leder.

– At Moldjord har fått fornyet tillit av årsmøtet er ikke i seg selv problematisk, men det er prosessen og spillet rundt som jeg reagerer på. Jeg opplever at det ble satt i gang et bakholdsangrep like før årsmøtet, noe som er lite tillitvekkende eller samlende.

Ville ha endring

Fereshta Akbari er leder av valgkomiteen i Bodø Ap, som innstilte på Ali Horori som ny leder av lokallaget.

– Vi i valgkomiteen har sett et tydelig behov for endring i Bodø Arbeiderparti. Der alle medlemmer føler seg hørt, inkludert og ikke minst bygget opp av partiet. Vi mente Horori kunne fylle denne rollen som ny leder, sier Akbari til NRK.

– Det ble påpekt på årsmøtet at han manglet erfaring fra sentrale roller i partiet?

– Ali Horori har vært i politikken i 16 år. Når det gjelder påstanden om at han mangler erfaring fra sentrale roller i partiet, så reiser det et viktig spørsmål om hvordan han skulle fått disse erfaringene hvis partiet ikke gir ham muligheten.

Lederen av valgkomiteen i Bodø Ap, Fereshta Akbari, reagerer også på behandlingen av Horori. Foto: privat

– Utrolig trist

Akbari ønsker ikke å kommentere at Winningah antyder at Ali Horori har feil navn og farge for å bli ny partileder.

– Men det er utrolig trist at en så dyktig og ressurssterk kvinne velger å melde seg ut av partiet. Hun er et forbilde for mange, og det er alvorlig det som skjer.

– Hvorfor er det alvorlig?

– Dersom vi ikke tar tak i problemene vi har i partiet og det ender med at folk melder seg ut, så ser jeg ingen framtid for partiet. Partiet trenger alle gode krefter nå.

– Men er det ikke slik demokratiet skal fungere – flertallet bestemmer?

– Valgkomiteen har gjort sin innsats, og årsmøtet gjør andre valg. Det respekterer vi selvsagt.

– Har du vurdert å melde deg ut?

– Nei, det har jeg ikke gjort per i dag.

– Alle er velkommen

NRK har stilt nyvalgt leder i Bodø Arbeiderparti Ann-Kristin Moldjord flere spørsmål om påstandene fra Winningah.

– Vi skal fornye, bli flere og forsterke. Bodø Ap er en inkluderende møteplass for politikkutvikling. Alle som har lyst og tid er velkommen, skriver Moldjord i en tekstmelding til avisen.

Nyvalgt leder og tidligere ordførerkandidat Ann-Kristin Moldjord bedyrer at alle er velkommen til å engasjere seg i Bodø Arbeiderparti. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Sammensatt og komplisert

Det er ikke bare Ali Horori selv som ble overrasket over vrakingen. Det ble også politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland.

Han synes det er oppsiktsvekkende at duoen Ann Kristin Moldjord og Fredric Persson, som sørget for tidenes valgnederlag, fikk «kuppet» et nominasjonsmøte og gjenvalgt.

– Dette er ganske spesielt i et parti som Arbeiderpartiet. Som oftest følger man valgkomiteens innstilling.

Stein Sneve er politisk kommentator i Avisa Nordland. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Sneve tror at årsaken at Horori ble vraket er sammensatt og komplisert.

– Jeg registrerer at Winningah mener det kan ha med hans innvandrerbakgrunn å gjøre. Det er ikke noe jeg har hørt. Det finnes nok andre innvendinger mot Horori, både av politiske og personlig art.

– I tillegg har det åpenbart vært mobilisert på vegne av Ann Kristin Moldjord og Fredric Persson. Mange ønsker å kjøre videre med samme lag som gikk på et dundrende nederlag.

Det er lenge til neste valg og mye kan skje. Men Sneve tror det kan bli vanskelig for Ap å ta tilbake makta.

– Med fornyelse ville de hatt en bedre sjanse, tror jeg. Så er det et spørsmål om Horori er den rette til å stå for den fornyelsen. Han har vært med på dette nederlaget, som en sentral politiker i partiet.