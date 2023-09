Brakvalg for Høyre i Bodø – kollaps for Arbeiderpartiet

– Dette er et tilnærmet kollaps for det gamle styringspartiet Arbeiderpartiet i Bodø. Det må føre til en ganske grundig selvransakelse i partiet. Det er bare ett ord, det er katastrofe, sier politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve.

For partiet har gått tilbake med 10,4 prosentpoeng sammenlignet med valget for fire år siden. 16,9 prosent oppslutning er fasiten, når fintellingen gjenstår.

Nå er det klart at Høyre gjør et brakvalg.

– Det er positivt for Bodø med en nytt styringsdyktig flertall. Men hva som skjer videre nå får vi se, sier Odd Emil Ingebrigtsen til Avisa Nordland.

For å få flertall i Bodø trenger man 20 mandater. Høyre styrer mot 14, og er avhengig av å samarbeide med et par partier til

Stående jubel: Det var full jubel da resultatene fra valget begynte å komme inn. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Med 14 mandater trenger partiet å få med et par til på laget.

– Vi vil snakke med flest mulig av de andre partiene. Vi ønsker bredes mulig flertall, sier Odd Emil Ingebrigtsen til Avisa Nordland.

– Men det mest naturlige nå er vel å snakke med Frp?

– Vi har samarbeidet godt med Frp og Venstre i bystyret de siste fire årene. Vi må bare se dette an. Men det er klart vi skal snakke med de, men hvem vi snakker med først får vi komme tilbake til, sier han.

Venstre er på sin side klar til et samarbeid.

– Vi ønsker et skifte i Bodø, og vi ønsker å være med på det, sier Venstres Ida Gudding Johnsen.

Samtidig er hun klar på at hun ikke selger seg billig.

– Vi ser at Høyre og Frp ikke har flertall uten sentrum, det er en god start. Og hovedsaken er at vi kan omsette dette som gjennomslag for skole, klima og sakene vi har gått til valg på, sier hun.

Foto: Victoria Finstad

– Tallene er på så langt nær så god som vi skulle ønsket oss på dette tidspunktet, er kommentaren til partiets ordførerkandidat, Ann-Kristin Moldjord, noen minutter etter at resultatene begynte å tikke inn klokken 21.

– Bodø Arbeiderparti ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Hva tenker du om det?

– Det tenker jeg at jeg skal kommentere når valget er over. Dette er et resultat av forhåndsstemmene, så får vi se hva resultatet blir i løpet av kvelden. Vi får ta noen evalueringer etter det – hvis dette resultatet står seg, sa hun da.

