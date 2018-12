Saksøker staten fra fengsel: – Jeg har fått diabetes og gått opp 40 kilo

– Jeg er dømt til frihetsberøvelse, ikke tortur, sier Bjørn Rosander fra cella si i Bodø fengsel.

Der tilbringer han mesteparten av tiden sin, med gardinene trukket for.

Rosander er fra Kristiansand, men soner dommen på åtte år i Bodø, for å ha kjøpt og oppbevart narkotika.

Før han havnet bak murene hadde han migrene, som han ved hjelp av muskelterapi klarte å holde i sjakk. Men på cella ble han satt på store doser medikamenter, stort sett vektøkende tabletter.

Bjørn Rosander før han fikk fengselsdommen. På bildet er han 40 kilo lettere enn i dag. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Kombinasjonen av vektøkende tabletter og minimal fysisk aktivitet i fengselet, begynner å sette sine spor.

– På det meste har jeg fått 1600 tabletter i måneden. Jeg har fått så mye medisiner at jeg føler jeg har blitt mer ødelagt, forteller Rosander.

Nå går han til sak mot staten, og krever erstatning for den forverrede helsetilstanden. I løpet av de fire årene i fengsel har han utviklet diabetes, fått skyhøyt blodtrykk og gått opp 40 kilo.

– Jeg ligger stort sett på et mørkt rom, med tåkesyn og hodepine. Generelt sett har jeg lite lyst til å våkne om morgenen, så ille er det, forteller Rosander.

– Det eneste jeg vil er å fortsette med den behandlingen som faktisk hjalp meg, sier Bjørn Rosander. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Vil belyse situasjonen i norske fengsler

Rosanders advokat, Kjell Myrland, har fulgt ham både før og under varetekt, samt gjennom rettssakene. Han sier han har sett hans klient bli så syk at han ikke kunne møte i retten for å forklare seg i sin egen sak.

Advokat Kjell Myrland representerer Bjørn Rosander i saken mot staten. Foto: NRK

– Han har blitt vesentlig dårligere. Vi går til sak mot staten for å kreve en kompensasjon, men like viktig er det å få belyst situasjonen til innsatte i norske fengsler, sier Myrland.

Rosander sier på sin side at det er viktig for ham at han får den rettslige hjelpen han har krav på.

– Jeg er dømt til frihetsberøvelse, ikke tortur. På det verste kjennes dette faktisk ut som tortur, sier Rosander.

Risikerer å bli verre

Hege Sivertsen Andreassen jobber som lege i fengselet en dag i uka, og har det medisinske ansvaret for pasientene.

– Utfordringen, spesielt hos innsatte, er at deres oppfatning av hva som er riktig hjelp, ikke nødvendigvis er det samme som min medisinske vurdering, sier Andreassen.

Men ifølge Andreassen er Rosander i en situasjon der han står i fare for å utvikle videre sykdom, noe hun helt klart mener er en utfordring.

Advokat Myrland opplyser til NRK at stevningen fremdeles er under arbeid, og at den ikke er sendt enda.

NRK har vært i kontakt med Bodø fengsel som svarer at de ikke ønsker å kommentere saken.