Så glade ble ordførerne for det nye ferge-gliset til Torghatten

– Dette er en stor dag for en pendler. Nå kan vi sitte oppe og nyte utsikten fremfor å sitte i kjelleren. Så lenge vi får beholde denne, skal vi være godt fornøyd, sier passasjer Jon-Arne Nilsen.

Pendler Jon-Arne Nilsen har opplevd å måtte stå over både en og to turer på grunn av begrenset kapasitet. Det slipper han forhåpentligvis nå, som MF Hornstind er satt inn. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han fikk gleden av å være med på første offisielle tur med Torghatten-rederiets nyeste glis: MF Hornstind, som ble satt inn på Tjøtta-Forvik fredag.

Verdens første «plug-in-hybrid»-ferge – eller enklere sagt en topp moderne elhybrid som kan gå på så vel strøm som biodiesel og ordinær dieselkraft, med mindre utslipp og økt driftssikkerhet som resultat.

– Vi har fått testa den i fem til sju meter høye bølger, og den gikk veldig fint og behagelig. Med 2700 hestekrefter er den lett å manøvrere, forteller sjøkaptein Tor Magnus Søgård.

Mens ordførere Bård Anders Langø (Alstahaug) og Kari Anne Bøkestad Andreassen (Vevlestad) så sitt snitt til å ta en «Titanic» for å feire.

– Det blir en ny hverdag med denne nye ferga, samstemmer de to.

– Dette har vi venta lenge på, sier ordførerne om den nye ferga. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Går fram til oktober

For pendlere og andre på Helgelandskysten er det en gledens dag, for det er ingen hemmelighet at fergesambandet har hatt noen utfordringer.

Tor Magnus Søgård er kaptein på en båt som bruker 20 prosent mindre drivstoff og der co₂-utslippene kan reduseres med 60 prosent.

I desember ble suppleringsferga MF Andal tatt ut av drift etter problemer, og denne ligger nå an til å bli solgt. Mens hovedferga MF Kjella – en båt som tidligere gikk under navnet «Godfjord» – i august i fjor var involvert i ulykke nummer seks på to år.

Fremdeles skal Kjella trafikkere sambandet, men den får altså nå avlastning og selskap av en splitter ny elhybrid. I alle fall fram til oktober.

Hva som skjer etter den tid er fremdeles uvisst, forteller driftssjef Jarle Rodahl.

– Vi er i forhandlinger med fylket, vår oppdragsgiver, og er ikke ferdig med den diskusjonen enda på grunn av ferieavvikling.

Nå er båten i drift frem til august for å ta unna ferietrafikken, så blir det noen færre turer utover september.

– Innen den tid vil vi ha klarhet i hvordan fremtida blir, og hvordan den nye ferga skal gå. Vi velger å tenke positivt, og har troen på at vi vil finne en god løsning.

Kapasiteten er også økt, MF Hornstind kan frakte så mye som 60 personbiler eller seks vogntog på strekningen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ønsker investeringer velkommen

Et annet budskap fra driftssjefen er at det er ønskelig med investeringer og oppgraderinger på kaianleggene, slik at det er mulig å kjøre ferger som MF Hornstind på strøm alene.

– Selvsagt ønsker vi den type investeringer så fort som mulig, slik at man kan kjøre mest mulig miljøvennlig.

– Framover nå må vi ha nattlading, slik at vi kan kjøre med en kombinasjon av batteri og drivstoff på dagtid, opplyser driftssjefen.

Med MF Hornstind i supplering i Tjøttabassenget, har Torghatten trafikkselskap økt kapasiteten i sambandet med 20 prosent i forhold til da MF Andal og MF Kjella gikk i sambandet, skriver Brønnøysunds Avis. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK