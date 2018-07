Rune sa opp sjåførjobben i Posten: – Jeg er forbannet, sint og sliten

Yrkessjåfør Rune Karlsson har siden årsskiftet jobbet i Bring Transportløsninger AS, som eies av Posten Norge. Fra terminalen i Fauske kjører han post til Narvik i nord og Mo i Rana i sør. Nå har han sagt opp jobben.

– Jeg er forbannet, sint og sliten, sier Karlsson, som mener han har tapt et par tusen kroner i måneden.

Fagforeningen Postkom har sett nærmere på timelistene til Karlsson, og mener at det ikke er samsvar mellom antall timer og den lønna han har fått utbetalt i februar, mars og april. Kretstillitsvalgt i Nord-Norge, Hans-Anton Stenersen sier det også er alvorlig at Karlsson og andre sjåfører, ikke har en arbeidsplan å forholde seg til.

– Loven sier at yrkessjåfører som jobber til forskjellige tider av døgnet skal ha en arbeidsplan. De skal vite når de skal jobbe og når de har fri. For tungbilsjåfører er dette ekstra viktig med tanke på det ansvaret de har når de er på veien, sier Stenersen.

Kretstillitsvalgt i Nord-Norge for Postkom, Hans-Anton Stenersen, har vært tillitsvalgt i 21 år. Han sier at avvikene hos Bring Transportløsninger AS er noen av de største han har sett. Foto: kari skeie

Karlsson sier han lenge har etterlyst turnusplaner.

– Jeg bruker å ringe til transportkoordinatoren hver fredag å mase meg til å få vite hvordan jeg skal jobbe til uka. Er jeg heldig veit jeg hvordan jeg skal arbeide en hel uke.

Trusler mot ansatte

Ifølge Stenersen har minst fire sjåfører i Fauske sagt opp på grunn av lønns- og arbeidsforhold siden mai. NRK har snakket med tre. Flere i region nord vurderer også å slutte, sier Stenersen.

Han mener også at det er vanskelig å ta opp forhold på arbeidsplassen. Stenersen går nå videre med ei sak der en ansatt fikk en tekstmelding fra en leder med beskjed om at han var den siste mannen du skal komme på kant med i transportnæringa. NRK har vært i kontakt med avsenderen som sier at setningen er tatt av ut sin sammenheng og at dette ikke er en trussel.

– Dette reaksjonsmønsteret er både farlig og uakseptabelt, og fører til at kritikkverdige forhold ikke blir tatt, sier Stenersen.

Posten avviser

Selskapet Bring Transportløsninger AS, BTL, ble etablert i fjor høst. I en e-post til NRK skriver pressesjef John Eckhoff at de ikke kjenner til andre sjåfører som har sagt opp på grunn av arbeidsforholdene.

– BTL har en helt normal turnover, og en positiv tilstrømming av nye sjåfører som ønsker å jobbe i selskapet.

John Eckhoff er pressesjef i Posten Norge. Foto: Håvard Jørstad

Når det gjelder uteblitte arbeidsplaner sier Eckhoff er at det her burde vært bedre rutiner, men at det kommer på plass nå. Han sier det er stor takhøyde i konsernet og at ansatte kan benytte seg av en egen varslingsportal.

13. august skal Postkom møte BTL der ett av temaene er sjåførenes opplevelser.

Hans-Anton Stenersen (til høyre) i Postkom mener Bring Transportløsninger AS ble etablert for raskt og at selskapet ikke har vært klar for å ta imot Rune Karlsson og andre ansatte. Posten Norge som eier selskapet, avviser dette. Foto: kari skeie / nrk

Bekymra for hele transportbransjen

Karlsson liker å være yrkessjåfør. Han har fått ny jobb, men sier han er bekymra for hele transportbransjen.

– Dette er ingen holdbar situasjon. Jeg har lest mye om baltiske sjåfører som lever og arbeider under dårlige forhold. Jeg har følelsen av at hele transportbransjen er på veg mot dette.