Østeuropeiske Bring-sjåfører anklager selskapet for sosial dumping

BBC har snakket med lastebilsjåfører som forteller at de tilbringer flere måneder på veien i Europa der de sover, spiser og vasker seg i bilen.

Ifølge den britiske statskringkasteren tjener enkelte av sjåførene så lite som 30 kroner i timen.

Lever i bilen

Den rumenske sjåføren Emilian som nylig var på oppdrag i Danmark, forteller at han månedlig tjener rundt 4500 kroner. Til sammenligning tjener en dansk sjåfør i gjennomsnitt fire ganger så mye.

Emilian forteller at han tilbringer opp til fire måneder med den store Bring-bilen som eneste hjem. Han er ansatt gjennom Brings slovakiske datterselskap og sier han blir lønnet som om han var i Slovakia, selv om han aldri jobber der.

Ifølge EU-regelverket skal sjåfører som midlertidig er stasjonert i et annet land være garantert lønn tilsvarende minstelønnen i vertslandet.

I tillegg til lønna sier Emilian han får rundt 400 kroner om dagen som skal dekke utgifter til kost og losji mens han er på reise.

Men den rumenske yrkessjåføren sier det er umulig å få de pengene til å strekke til, og må i stedet bo i bilen og lage mat i veikanten. Når BBC møter ham lager han og en kollega mat på en gassbrenner i lasterommet på bilen.

– Jeg føler meg som en fange. Dette er ikke bra for sjåførene, og ikke trygt for folk langs veiene. Jeg frykter det kan skje ulykker, sier Emilian til BBC.

– Inhumant

GAMMELT NYTT: Geir A. Mo i Norsk Lastebileierforbund sier han har hørt lignende historier fra andre østeuropeiske sjåfører. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / NLF

BBC har sett kontraktene til flere andre yrkessjåfører fra Øst-Europa som angivelig viser at de får langt mindre betalt enn det de har krav på når de er stasjonert i Vest-Europa.

I forrige måned ble transportfirmaet Brinkman, som frakter blomster for Ikea i Storbritannia og Skandinavia, dømt i en nederlandsk rett.

Retten slo fast at lønnen Brinkman ga sin sjåfører ikke var sammenfallende med nederlandsk minstelønn. Ifølge dommen beskrives arbeidsforholdene for sjåførene som «inhumane» og i strid med gjeldende EU-regelverk.

Ikea sier til BBC at de blir «triste av fortellingene» og tar anklagene «svært alvorlig».

Spekulerer

Geir A. Mo i Norsk Lastebileierforbund er ikke overrasket over påstandene som fremmes i BBC-dokumentaren.

– Disse historiene hører vi hele tida. Vi har kontakt med sjåfører som hevder det samme. Dette er en del av forretningsmodellen. Man bruker selskaper fra lavkostland for å presse ned kostnadene lavest mulig. Og lønn er en naturlig del av det, sier Mo til NRK.

Han sier at en sjåfør som frakter et lass fra Spania og losser det i Norge kun har krav på spansk minstelønn.

Men i det øyeblikket sjåføren tar på seg et nytt transportoppdrag innen Norge, såkalt kabotasjekjøring, har han eller hun krav på norsk minstelønn.

– Da konkurrerer de direkte med norske sjåfører. Dessverre jukses dette med kontinuerlig, og vi har ikke gode nok kontrollsystemer som kan fange det opp, sier Mo til NRK.

Mo sier selskaper fra lavkostland plasserer ut flåter med sjåfører i Europa som venter på oppdrag. En praksis han mener strider med kabotasjeforordningen.

Ifølge Arbeidstilsynets er det avdekket at 73 prosent av alle kontrollerte utenlandske aktører som kjører kabotasje i Norge ikke følger minstelønnsbestemmelsene, bekrefter regiondirektør for indre østland Kjell Haugen.

– Vi ser et A-lag og et B-lag på veiene. B-laget er østeuropeiske sjåfører som bor på rasteplasser. Det er dypt umoralsk, sier Mo som mener Bring har et særlig ansvar som statlig aktør for å sørge for gode forhold.

– Tar beskyldningene alvorlig

VIL UNDERSØKE: John Eckhoff i Bring sier de tar beskyldningene på alvor, men mener de har sitt på det tørre.

Pressesjef i Posten og Bring John Eckhoff sier han ikke kjenner seg igjen i beskyldningene som kommer frem i BBC-dokumentaren.

– Det er feil at vi tvinger sjåførene til å bo månedsvis. Det er normalt at sjåfører som kjører internasjonal langtransport bor i bilen, men vi organiserer og betaler hjemreisen når de ønsker å dra hjem. Det er sjåførene selv som styrer turnusen sin, sier Eckhoff til NRK.

Han sier Brings sjåfører også har tilgang på fasiliteter flere steder i Europa hvor det finnes kjøkken, trimrom, sanitæranlegg og soveplasser.

– Vi lønner våre sjåfører høyere enn gjennomsnittet i den internasjonale transportbransjen og er opptatt av gode arbeidsforhold for sjåførene. Det er sjåførmangel i Europa og da er en av våre forser at vi sikrer god lønn og gode arbeidsforhold.

– Men hva tenker dere om påstandene fra den rumenske sjåføren deres?

– Slike uttalelser skaper en viss oppmerksomhet. Vi tar beskyldningene alvorlig. Vi er opptatt av å følge alle lover og regler der vi opererer, sier Eckhoff.

– Vil du si at dere er best i klassen?

– Vi ønsker å være blant de beste og være med på å heve standarden i bransjen. Som et statlig eid selskap er det helt naturlig at medier og myndigheter følger med på hva vi driver med. Per nå har vi ingen grunn til å tro at vi bryter noen av våre høye standarder, men vi vil se nærmere på beskyldningene, lover Eckhoff.