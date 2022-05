Marte (29) slet med å få bolig: – Vurderte å si opp jobben og flytte hjem til mor

Å finne bolig som rullestolbruker er ikke bare-bare.

Marte Imingen ønsket å bo nærmere venner og familie. Derfor flyttet hun fra Mo i Rana i desember 2021 for å etablere seg i Bodø.

Etter kort tid fikk hun jobbtilbud og har i dag en 30 prosent stilling som kulturmedarbeider.

Men å flytte til Bodø viste seg å være vanskelig. Allerede før hun flyttet, startet arbeidet med å finne en bolig som kunne dekke hennes behov.

Veien dit skulle vise seg å bli mye tyngre enn hun hadde trodd, og bare en tilfeldighet snudde om på situasjonen.

Marte har en medfødt ryggmargsskade som gjør at hun sitter i rullestol. Som regel har hun med seg sin firbente assistent, Funky. Labradoren hjelper Marte med det meste og hun er avhengig av servicehunden i hverdagen.

Ingen boliger for hennes behov

Det ble raskt klart at det private utleiemarkedet i Bodø ikke hadde bolig med Martes behov:

På grunn av rullestolen må leiligheten ha en viss størrelse, gjerne opp mot 60 kvadratmeter.

Dusjkabinettet må være stort nok.

Det kan ikke være trapp for å komme seg til leiligheten.

Parkeringsplassen må være nært inngangsdøren.

Det må være tillatt med dyr.

– Da var det i praksis ingenting igjen, sier hun.

Marte tok da kontakt med Bodø kommune og søkte om kommunal bolig.

Avslaget fra kommunen kom raskt

Ett krav stod i veien.

Det er kommunene selv som bestemmer hvilke kriterier som legges til grunn ved tildeling av kommunal bolig.

Ett av kriteriene de fleste kommuner opererer med, er at søkeren må ha hatt folkeregistrert adresse i den aktuelle kommunen i noe tid før de kan bli tildelt kommunal bolig.

Kommuner som Oslo, Stavanger og Trondheim opererer med to år.

Bergen og Narvik er blant kommunene som har ett år.

Tromsø har valgt å sette grense ved seks måneder.

– Bodø kommune har krav om to års botid. Da avslaget kom ble jeg veldig irritert. Jeg tenkte det ikke var mulig at det skulle være eneste grunn.

Marte klagde, men vedtaket ble opprettholdt. Hun sendte også avslaget til Statsforvalteren i Nordland.

– Når det er så vanskelig å komme inn på boligmarkedet i Bodø, mener jeg kommunen må være litt mer behjelpelig.

Marte ble frustrer da hun fikk vite at kravet om botid var grunnen til avslaget. Foto: Anneli Strand Drevvatne / NRK

Kommunen: – Stor pågang, få boliger

Boligkontoret i Bodø er forelagt kritikken fra Marte. De svarer slik på begrunnelsen for botid:

– Kommunal bolig er et knapphetsgode og kommunen har dermed retningslinjer for innvilgelse av kommunal bolig.

Det sier virksomhetsleder ved boligkontoret i Bodø, Ellinor Myhre, til NRK.

Hun forteller at kommunen tidligere har opplevd stor pågang av søknader fra personer som ikke bodde i Bodø, og som heller ikke hadde tilknytning til Bodø.

– For å kunne tilby kommunens innbyggere kommunale boliger, så vi oss nødt til å innføre krav om botid, forteller Myhre.

Bodø kommune har, i likhet med flere andre kommuner, et punkt som sier at de ved særskilt grunnlag kan se vekk fra denne regelen.

Selv mener Marte hun er kvalifisert gjennom et slikt unntak.

Har bodd i Bodø i seks år tidligere

Regelen om folkeregistrert adresse har heller ikke tilbakevirkende kraft. Marte bodde nemlig i Bodø i perioden 2010 til 2016.

– Så det at jeg har bodd her i seks år tidligere har ingenting å si. Da jeg flytta hit i 2010 fant jeg heller ingen leilighet, og det var ingen hjelp å få hos kommunen.

– Jeg endte opp med å bo på hotell i fire måneder mens jeg lette etter en egnet leilighet.

Marte forteller at hun er skuffet over at ting ikke har endret seg på de ti årene siden hun sist søkte om kommunal bolig.

– Man kan ikke forvente at private skal tilrettelegge for leilighet til funksjonshemmede. Det er et ansvar kommunen har. Jeg følte jeg prøvde alle muligheter.

For å kunne starte i jobben pendlet Marte først ukentlig mellom hjemkommunen Steigen og Bodø. En distanse på 24 mil. I ukedagene bodde hun hos søsken, som ikke har rullestolvennlige hus.

– Å bo slik er krevende over tid.

– Kommunene har ikke god nok kunnskap

Cato Lie er seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Foto: FFO / Lars Opstad

Cato Lie er seniorrådgiver i FFO. Han forteller til NRK at de er godt kjent med problemer med tanke på tilrettelagte kommunale boliger.

– Vi vet at det er for få tilrettelagte boliger i de fleste kommuner og at kommunene ikke har god nok kunnskap om, og oversikt over egen boligmasse.

Lie trekker også frem at de kommunale boligene ofte er dårlig vedlikeholdt.

Tildelingskontoret hjalp Marte

I forbindelse med en annen søknad, var Marte i kontakt med tildelingskontoret i Bodø. Der fortalte hun om boligsituasjonen og avslaget fra boligkontoret.

– Tildelingskontoret anbefalte meg da å søke på nytt.

Etter at både tildelingskontoret og NRK har vært i kontakt med boligkontoret, snudde Bodø kommune i saken.

– Jeg er veldig glad for at det til slutt ordnet seg, takket være hjelp fra tildelingskontoret og press fra media. Men jeg synes det er slitsomt at det skal være så vanskelig.

– Hadde det ikke vært for tildelingskontoret, vet jeg ikke hva jeg ville gjort.

Vurderte å flytte hjem til mor

Marte forteller at hun er frustrert over arbeidsmengden hun har måttet legge ned for å oppnå det hun mener hun har krav på.

– Bare det å skrive søknader er en 100 prosent stilling. Det kreves mye psykisk å stå i alt.

29-åringen var innom tanken på å bo hjemme hos mamma i Steigen.

– Når det har buttet som mest imot, vurderte jeg om det ville vært best.

Med jobb i byen synes Marte det ville vært trist dersom bosituasjonen tvang henne til å levere oppsigelse.

– Det å få jobb for funksjonshemmede er ingen selvfølge – da er det trasig om mangel på bolig skal hindre en i å kunne jobbe.

Lovet bolig fra midten av juni

– Det er så mye kjemping og slåssing som ligger bak. Det eneste jeg vil er å jobbe som en hvilken som helst funksjonsfrisk person.

Marte har nå fått lovnad om kommunal bolig fra midten av juni, så fremt denne ikke skal pusses opp.

Da vil det ta lengre tid.

– Jeg oppfordrer alle til å stå opp for det de mener de har krav på, og håper denne saken kan være til inspirasjon for andre som sliter.