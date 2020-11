I fjor ble det oppdrettet nesten 40 millioner rognkjeks som brukes til å spise lakselus i oppdrettsmerdene.

Fisken er ikke så veldig kjent for vanlige forbrukere. Det vil en gjeng på Lovund gjøre noe med.

De vil at rognkjeksen fra Norge skal bli menneskemat.

– Det er viktig for oss at vi får utnyttet rognkjeksens fulle potensial, forteller daglig leder i Nordland Rensefisk AS, Jakob Aasjord.

Stopper å spise lusa

Mye av grunnen til at det trengs så mange rognkjeks til arbeidet, er at når den blir kjønnsmoden, så slutter den å spise lakselus. Derfor har det vært vanlig å destruere fisken, eller å kverne den til ensilasje til dyrefôr.

Daglig leder i Nordland Rensefisk på Lovund, Jakob Aasjord. Foto: privat

Men til 20 kroner stykket er den en stor utgift for oppdretterne. I tillegg bør man også ta etiske hensyn, sier forsker Gørild Voldnes fra Nofima. Hun forsker på etterbruk av rognkjeks.

Hva er rognkjeks? Ekspandér faktaboks Rognkjeks er en benfiskart i rognkjeksfamilien som er vanlig langs norskekysten.

Dens spesielle utseende og tilsynelatende dårlige svømmeevne gjør den interessant for sportsdykkere. Hannen kalles rognkall og hunnen kalles rognkjeks.

Rognkjeks er ettertraktet på grunn av rognen og fordi den kan brukes som rensefisk for å bekjempe infeksjoner av lakselus i oppdrettsanlegg.

I motsetning til leppefisk kan rognkjeks brukes i hele landet siden den tolererer godt lave temperaturer. Kilde: SNL

– Dette er veldig interessant og det er på høy tid at noe sånt skjer. Å bruke rensefisk utgjør en stor kostnad, så dette vil være miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig.

– Tror du den ender opp på det norske markedet?

– Vi har hatt et forprosjekt på etterbruk av rognkjeks. Man ser nok her at det har et lite potensial som fisk på det norske markedet. Hovedsakelig på grunn av utseendet og konsistensen. Men det kan jo være andre bruksområder, som for eksempel som proteinpulver eller farse i fiskemat.

En rognkjeks som har vokst seg større enn de små lakselus-spiserne. Foto: Stian Holmen Lein/Bjørøya

5000 kilo

Nordland Rensefisk på Lovund har 11 fast ansatte. De har søkt Mattilsynet om å få i gang med et pilotprosjekt for i første omgang å produsere 5000 kilo rognkjeks som matfisk. Dersom de lykkes kan det bety flere ansatte i bedriften, forteller Aasjord.

Den ville rognkjeksen eksporteres allerede til Kina fra Island. Forsker Voldnes tror også Norge skal sikte seg inn på det asiatiske markedet.

– Våre undersøkelser viser at Sør-Korea og Vietnam er de landene som utmerker seg. Der er de mer vant til å tilberede hel fisk. I Kina kaller de rognkjeksen fra Island for «sjøpølsefisken» på grunn av konsistensen.

Nå gjenstår det å se om prosjektet blir godkjent og om rognkjeksen blir en ny suksess i kategorien sjømateksport

– Dette er en ny art, så regelverket er ikke satt enda. Men det er positivt at dette skjer, for da er Mattilsynet nødt til å ta stilling til det, og finne ut hvordan man blant annet skal sortere, avlive og behandle. I tillegg til hva slags type matfisk det skal være.