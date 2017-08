Risikerer fengsel etter råkjøring

Ei kvinne i 30-årene fra Nordland risikerer fengselsstraff etter at hun kjørte i 160 kilometer i timen i ei 60-sone ved Namsskogan familiepark i går, skriver Namdalsavisa. Ifølge politiet skilte hun seg veldig ut i en fartskontroll og skal ha forklart at hun skulle rekke et tog.