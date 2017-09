Riksrevisjonen vil se på fiskeri

Riksrevisjonen sier det kan være interessant å sette et søkelys på fiskeriforvaltningen, og nevner spesielt landingsproblematikk og omsetting av kvoter som et tema. Bakgrunnen er at 10 prosent av de pliktbelagte fiskekvotene leveres til landanlegg.

Det er Dagsavisen som skriver dette.