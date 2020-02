Politiet jobbet lenge med opprullingen av nettverket i Lofoten, som skal ha forsynt flere kommuner i Nordland med narkotika.

Mot slutten av 2018 ble 14 kilo amfetamin og over sju kilo hasj beslaglagt på en adresse i Vågan.

Totalt ni personer er tiltalt for befatning med det som er Nord-Norges nest største beslag av amfetamin og hasj.

I retten i dag sa en av dem seg skyldig etter tiltalen. Fem erkjenner delvis straffskyld. De tre siste erklærte seg ikke skyldig.

Økte sikkerhetstiltak

Politiet har strenge sikkerhetstiltak rundt rettssaken i Bodø. De tiltalte må gjennom en sikkerhetskontroll før de kommer inn i rettssalen.

Årsaken skal være at det har oppstått uenigheter mellom de tiltalte dagen før saken startet.

De tre som regnes som hovedmenn i saken har siden de ble pågrepet vært i varetekt i ulike fengsler i Norge.

Men siden søndag har de vært samlet i Bodø fengsel, og dermed hatt mulighet til å snakke sammen.

En av de tiltalte skal ha bedt en annen tiltalt om ta på seg skyld og ikke blande inn andre tiltalte.

Dette er de ni tiltalte Ekspandér faktaboks Tiltalt 1: Mann i 30-årene bosatt på Østlandet. Skal ha skaffet narkotikaen til Norge og organisert transport. Sier at han ikke er skyldig, påstår han ikke har hatt noe befatning med det han er tiltalt for. Har kun vært i Lofoten for å pusse opp en restaurant.

Tiltalt 2: Mann i 30-årene bosatt Østlandet. Skal ha organisert transport nordover sammen med tiltalt nr 1 og 3. Erklærer seg skyldig i befatning med 14 kilo amfetamin samt 7.5 kilo hasj.

Tiltalt 3: Kvinne i 20-årene fra Østlandet. Tiltalt for organisering og tilrettelegging av transport. Samboer med tiltalt nr 2. Sier seg delvis skyldig.

Tiltalt 4: Mann i 40-årene tidligere bosatt i Lofoten, nå på Helgeland. Skal ha finansiert og distribuert stoffet. Sier seg ikke skyldig i tiltalen.

Tiltalt 5: Mann i 60-årene fra Lofoten. Eier eiendommen der narkotikaen ble beslaglagt. Sier han er delvis skyldig men at mengden og hvorvidt han deltatt i den organiserte gruppen ved å stille eiendommen til disposisjon må vektlegges.

Tiltalt 6: Mann i 20-årene fra Østlandet, tiltalt for transport av narkotika. Sier at han er delvis skyldig.

Tiltalt 7: Mann i 30-årene fra Salten, tiltalt for kurervirksomhet ved to anledninger skal han ha fraktet narkotika fra fastlandet og til Lofoten. Sier at han ikke er skyldig.

Tiltalt 8: Kvinne i 20-årene fra Østlandet, tiltalt for transport av narkotika. Samboer med nr 6. Venninne med nr 3. Sier seg delvis skyldig.

Tiltalt 9: Mann i 20-årene fra Lofoten. Skal ha mottatt og distribuert narkotika i nærområdet. Sier at han er delvis skyldig.

Sier han ble kontaktet i luftegården

– Jeg ble tilbudt penger, biler og ei leilighet for å ta på meg skylda alene, sa tiltalt nummer 2 i retten i dag.

Han har erklært seg skyldig, men kom i sin forklaring inn på at hovedmannen bak narkotikaimporten er tiltalte nummer 1 – en mann i 30-årene bosatt på Østlandet (se faktaboks over). Han hevder han ikke kjenner noe til det som ble beskrevet.

Tiltalte nummer 2 sa i sin forklaring at han har vært i varetekt i fem måneder og ble flyttet til Bodø i går.

Folksomt i rettssal 6 med ni tiltalte, ni forsvarere og tre fra aktoratet. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han sa at tiltalte nummer 1 kom bort til ham i luftegården og ville prate.

– Han ville tilby meg flere ting; bil og leilighet om jeg tok på meg skylda. Jeg sa jeg var ukomfortabel med det, men ville tenkte på det.

– Så ble jeg invitert til gymsalen i fengslet. Der var også tiltalte nummer 4. Han fortalte at han hadde fått tilbud om 750.000 kroner for å legge skylda på meg.

– Men han foreslo i stedet at alle skulle være ærlige og stå til ansvar for det vi hadde gjort. Jeg likte det tilbudet bedre, sa mannen i sin forklaring.

De ni som er tiltalt er spredt i alder, og kommer både fra Norge og andre land.

Ble ikke isolert

På spørsmål om hvorvidt det var heldig at de tiltalte ble satt i varetekt på samme sted, i Bodø, sier aktor og statsadvokat Thor Erik Høiskar:

– Det er dette tilbudet vi har. Når vi setter noen i varetekt i Bodø, så er det der de må være, sier han.

– Basert på det som kom fram i retten i dag, vil ytterligere sikkerhetstiltak blir satt i gang.

Fra venstre: Stian Pedersen Mojlanen, konst. statsadvokat sammen med statsadvokat Thor Erik Høiskar som er aktor i saken. Til høyre politioverbetjent Trond E. Johnsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Narkotikaen nordover og pengene sørover

Mannen som sier seg skyldig er han politiet mener har organisert transport av stoffet fra østlandsområdet til Lofoten. Han er tiltalt for befatning med all narkotikaen.

Blant de tre som sier at de ikke er skyldig, er mannen som politiet mener har betalt for dette stoffet, og fått det lagret i Lofoten.

I tillegg sier han som er tiltalt for å ha skaffet stoffet og han som skal ha kjørt en del av stoffet nordover at de ikke er skyldige.

Måtte på legevakten

Et samboerpar som står tiltalt, måtte begge på legevakta etter at deler av de frie forklaringene var gjennomført.

De klarte ikke å forklare seg, og var sterkt preget av alvoret i saken. Rettssaken fortsatte med de tiltaltes forsvarere til stede.

Mannen og kvinnen er tiltalt for transport av narkotika til Nord-Norge. Mannen er tiltalt for befatning med 8,6 kilo amfetamin og 4 kilo hasj.

Kvinnen er tiltalt for befatning med 6 kilo amfetamin. Hun sa at hun ikke var klar over at dette var årsaken til at paret kjørte til nordover.

Politiet undersøkte alle de tiltalte før de kom inn i rettssalen, med metalldetektor. Foto: John Inge Johansen / NRK

Har DNA-bevis

I retten sa aktor Thor Erik Høiskar at dette ikke er en vanskelig sak, selv om det er satt av lang tid til behandlingen.

– Vi har bevis i form av beslaglagt narkotika, og vi har andre beviser som vi skal legge fram i løpet av de neste dagene. Narkotikaen har gått nordover og pengene sørover, sier Høiskar.

Aktor forteller videre at han skal gå igjennom en rekke hendelser som er satt opp i en tidslinje. I tillegg til å gå igjennom nesten seks timer med telefonavlytting og annen overvåkning av de tiltalte.

– Vi har også DNA-bevis på noen av pakkene med amfetamin.

– Dette er ikke en komplisert sak. Men det er litt som å se på Detektimen. Du skjønner ikke hvorfor denne detaljen er viktig, før du kommer på et senere tidspunkt i saken.