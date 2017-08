Statsadvokaten i Nordland har besluttet å henlegge straffesaken mot en frilansfotograf i 40-årene, som i november 2015 ble satt under tiltale for voldtekt av en kvinne høsten 2012.

– En ny gjennomgang av saken viser at det er tvil om at påtalemyndigheten kan føre bevis utover enhver rimelig tvil for tiltaltes straffeskyld, sier politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

– At saken må henlegges er ikke ensbetydende med at politiet ikke tror på fornærmedes forklaring. I denne saken foreligger to motstridende forklaringer. Da er det slik at vi må føre bevis, ikke bare for fornærmedes forklaring, men også bevis som gjør at tiltaltes motstridende forklaring kan utelukkes, skriver Walla i pressemeldingen.

Mener saken har tatt for lang tid

I 2015 dømte Salten tingrett frilansfotografen fra Bodø for voldtekt av fem kvinner, og dommen ble skjerpet av Hålogaland lagmannsrett senere samme år.

Da ble mannen i 40-årene dømt til sju års fengsel for voldtekt og for besittelse av bilder og video som seksualiserer barn.

I dag skulle han ha møtt i Salten tingrett, tiltalt for voldtekt – denne gang av en kvinne som vitnet mot ham i den forrige rettssaken.

Mannens forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll mener etterforskningen har tatt altfor lang tid.

– Dette er en sak som han har vært under etterforskning siden 2013, for over fire år siden. Det har vært vanskelig for ham at ikke saken har blitt avgjort tidligere.

– Min klient er fornøyd med at saken mot ham endelig er henlagt, sier Ræder Breivoll.

Vurderer anmeldelse for falsk forklaring

Forsvareren mener bevisene ikke etterlot noen tvil om at tiltalte ville bli frifunnet for voldtekt, fordi han tidligere har forklart at den seksuelle kontakten mellom de to var frivillig og basert på et gjensidig ønske.

– Slik min klient ser det er bevisene av en slik karakter at det at de gir grunnlag for etterforskning av fornærmende for falsk forklaring og falske anklager, forklarer Ræder Breivoll.

Han sier hans klient vil kreve erstatning fra staten for uberettighet straffeforfølgelse.

Beklager lang saksbehandlingstid

– Politiet erkjenner at fornærmede burde vært gitt status som fornærmet allerede i 2013, og finner all grunn til å beklage denne vurderingen overfor fornærmede. Både overfor tiltalte og fornærmede finner vi også grunn til å beklage den fullstendig uakseptable saksbehandlingstiden, sier Walla.

Påtalemyndigheten velger å henlegge saken for å slippe å utsette fornærmede og tiltalte for en rettssak som mest sannsynlig ikke vil lede til domfellelse. Saken er i stedet henlagt på grunn av beviset stilling.