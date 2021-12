Videresalg av klær og sko er ikke noe nytt.

Butikker som Fretex, har drevet med det i mange år.

Men stadig flere unge kjøper for å videreselge med profitt. Det er spesielt sko det går i. Såkalte Sneakers.

En deltidsjobb

Ole Nøss (18) fra Bodø, og går på videregående skole.

Ved kjøp og salg av sko har han en liten inntekt ved siden av skolen

Skoene blir solgt over apper som Tise, Finn, Facebook og Instagram. Og det er på sommeren, når det er høysesong, at de selger mest.

Sammen med Emil Leivseth Dundas (17) og Jostein Hagen (18) driver han Instagram-profilen @bodo.snrks, hvor de viser frem skoene som er til salgs.

– For min del er det bare en sideinntekt, sier Emil Dundas, som selger cirka ett par sko i uka.

Men ett par sko kan gi mer enn nok salt til grøten.

Nylig solgte han et par Nike-sko i samarbeid med merket Off-white, med 500 prosent gevinst.

– Jeg var veldig heldig som fikk tak i skoene, sier Dundas.

Startet butikk av videresalg

På den andre siden av videresalg har vi dem som har gjort butikk ut av det.

Eier av Ditto store i Oslo, Salar Bahador. Foto: privat

Salar Bahador (24) og en kompis driver Ditto store i Oslo.

Klesbutikken er en «buy-sell-trade butikk». Man kan komme inn og kjøpe klær, selge eller bytte klær som du selv eier.

– Vi er en resell butikk, så klærne våre er andrehånds. Det vi selger kan være brukte og ubrukte, vi kjøper det av andre selgere.

De startet med pop-up butikker i 2017. I 2019 valgte de å åpne butikken Ditto. Foto: privat

– Et samleobjekt

Elise Alexandra Gulbrandsen er moteekspert i MinMote. Hun sier at det har kommet en «sneakerbølge» over Norge.

Folk ønsker å kjøpe dyre og eksklusive sko som er laget i begrenset antall.

– Joggesko kan være et samleobjekt, og et kunstverk for noen som de ikke tar ut av boksen.

28. november døde Virgil Abloh, grunnleggeren av luksusmerket Off-White.

Etter det har flere produkter av off-white gått opp i pris.

Roboter støvsuger markedet

Når et merke har slipp-dato er det mange som konkurrerer om de samme varene. Men ofte kan det være en robot du konkurrerer mot.

– Hva tenker du om å bruke bots for å få tak i sko på lansering?

– Det er ikke veldig genuint, sier Bahador.

Han har blitt tilbudt å bruke bots på eksklusive lanseringer for å kunne selge i butikken Ditto.

Hva er en sko bot? Sko bot er en programvare som gjør at du kan få kjøpt sko på lansering på nett før et menneske har tid til å kjøpe det. Hva koster det? En alminnelig pris på slike bots er 2-500kr, men de beste går for 50-60 000kr sier Jostein Hagen

Hele konseptet med bots er det som har ødelagt skokulturen, mener Bahador.

– På noen skoslipp er det ikke mulig at en enkeltperson får tak i skoene siden det er så mange bots. Det føles ikke riktig rett og slett.

Ole Nøss fra Bodø mener at hvis man har ekstra lyst på et par sko, må man bare gå inn for det. Hvis han som 18-åring greier det, så burde flere også greie det, mener han.

– At de ikke får tak i skoene, er kun deres egen feil.

Må skatte av inntektene

Silje Sandmæl som er forbrukerøkonom i DNB, sier at man må passe seg for riktig investering.

Det kan være du kjøper inn flere sko du ikke får solgt for profitt, og som gjør at du går i minus.

– Det er også et skattespørsmål i dette her, forteller hun.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl Foto: DNB

Underdirektør i Skatteetaten, Hild Sande Røkke sier:

– Inntekt ved salg av klær og sko er som hovedregel skattepliktig. Det gjelder unntak for klær og sko som eieren har brukt privat. Inntekten skal oppgis på skattemeldingen, og skattesatsen er 22 prosent. Det er ikke noen spesielle beløpsgrenser.