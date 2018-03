Hytteeiere på påskeferie ved Saltstraumen i Bodø har i over et døgn forsøkt å få hjelp til et hardt skadd reinsdyr i grøftekanten. Både politi, viltnemnda og eier har vært involvert i saken, men tross gjentatte henvendelser til myndighetene tok det rundt et døgn før dyret til slutt ble avlivet.

Hytteeier Johnny Sivertsen har selv ringt politiet flere ganger. Han oppdaget dyret ved 14.00-tiden søndag, og trodde det var en frisk og nysgjerrig rein han så.

– Men da den forsøkte å ta noen skritt, klappet den sammen og klarte ikke å komme seg videre. Den hadde åpenbart vondt, sier Sivertsen, som umiddelbart tok kontakt med politiet for å varsle om det skadde dyret.

– Trist når et dyr blir liggende og lide

– Jeg har flere ganger vært ute og sett til reinsdyret, senest i formiddag. Da lå det fortsatt der med foten i brukket vinkel. Det er veldig trist når et dyr blir liggende slik og lide, sier Sivertsen.

Han har flere ganger har vært i kontakt med både politi og reineier, men ettersom rein regnes som husdyr, er det i utgangspunktet eieren og ikke politi eller viltnemnda som har myndighet til å ta livet av dyret. Avliving kan da bli politianmeldt.

– Jeg er overbevist om at reineier har gjort det han kan og sikkert er fortvilt over situasjonen selv. Det er heller systemet det er noe galt med, når misforståelser gjør at et dyr blir liggende på den måten i over et døgn.

Reineier selv er på reise i utlandet og har derfor vært nødt til å få bistand fra en tredjepart.

Reineier Olof Anders Nilsson Kuhmunen. Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Vi har hatt folk ute for å lete, men en misforståelse gjorde at de har lett på feil plass. De har lett siden i går kveld, men først i dag fikk vi opplysninger om rett sted, forteller reineier Olof Anders Nilsson Kuhmunen.

– Hva skal folk gjøre dersom de oppdager et dyr som er hardt skadet?

– Da må de kontakte reineier eller viltnemnda for å hindre at dyret skal lide, sier han.

Flere henvendelser til politiet

Politiet bekrefter at de har fått flere meldinger om det skadde dyret. Den første fikk de søndag formiddag.

– Vi tok kontakt med eieren av dyret, som lovte å ta hånd om det, sier June Strand Jensen ved Nordland politidistrikt.

Hun forteller at noe gikk galt og at politiet igjen ble kontaktet mandag formiddag.

– Klokken 11.45 i dag ble vi igjen kontaktet om at dyret fortsatt lå der. Vi tok deretter ny kontakt med reineier, som nå har fått lokalisert dyret og skal avlive det, sier Jensen til NRK tidlig mandag ettermiddag.

– Hvorfor kunne ikke politiet ta affære tidligere?

– Vår rutine er å kontakte dyreeier når det er snakk om husdyr, mens viltnemnda kontaktes i andre tilfeller. Vi oppnådde tidlig kontakt med eier og hadde ingen mistanke om at det skulle ta uventet lang tid.