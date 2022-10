I fjor sommer vedtok Solberg-regjeringen at den ville ha et test- og øvingssenter mot akutt forurensning til rundt 300 millioner kroner på Fiskebøl i Hadsel i Vesterålen.

Senteret skal blant annet utvikle metoder for å bekjempe akutt forurensning under arktiske forhold.

Stortinget ba om at regjeringa skulle legge til rette for mulig byggestart i 2023, og det meste virket til å være på plass.

Helt til et brev tidligere i år skapte sterke reaksjoner.

For fiskeridepartementet ba Kystverket om å vurdere en nedskalering på Fiskebøl.

Samtidig ba departementet om et anslag på hva det ville koste å bygge ut et eksisterende testanlegg i Horten.

Spesielt det siste fikk mange til å reagere.

Går for Vesterålen

– Det var en storm i et vannglass. Det har vært uaktuelt for meg å legge et senter for arktisk oljevern i Oslofjorden.

Det sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til NRK.

Nå håper han at all tvil legges til side.

– Prosjektet er der det har vært hele tiden. Det er på skinner, sier han.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) slår fast at testsenteret skal legges til Fiskebøl. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Nå foreslår regjeringen å sette av 25 millioner kroner til forprosjekteringen av testsenteret på Fiskebøl i Hadsel kommune.

Skjæran peker på at det var helt nødvendig med en gjennomgang av alle store prosjekter med tanke på den økonomiske situasjonen landet står i.

– Men nå er beslutningen tatt. Vi skalerer ikke ned prosjektet på Fiskebøl, og vi går videre med forprosjektering.

Han utelukker ikke at det kan bli en trinnvis utbygging når forprosjekteringen er ferdig.

Stiller krav

– Denne avklaringa har vi venta på lenge.

Hadsel-ordfører Aina Nilsen (Sp) jubler over beskjeden fra statsråden. Hun var forbannet da regjeringa varslet gjennomgangen og det ble skapt et bilde av at senteret kunne flyttes.

I dag feirer Hadsel-ordfører Aina Nilsen med kake. Men tildelingen fra regjeringen skaper også forventninger. Foto: Hadsel kommune

Men nå er hun klar til å se framover. Og regjeringens forslag om bevilning fører til høye forventninger til de kommende statsbudsjettene.

– Hadsel kommune har en tydelig forventning til neste års statsbudsjett. Med disse midlene til forprosjektering er vi trolig klar til byggestart i 2024. Da er vi avhengig av en ny bevilning. Vi jubler med kakespising i dag, så starter vi jobben med å sikre videre finansiering til den faktiske realiseringen, sier hun.

Stortingsrepresentant Wilfred Nordlund (Sp) mener det ville vært merkelig om regjeringa landet på en arktisk oljevernbase sør i landet.

– Jeg er glad for at regjeringan nå går videre med prosjektet, sier han.

Stortingsrepresentant Karianne Bråthen (Ap) har på sin side aldri vært i tvil.

– Men jeg er glad for at det er på plass, og at det ikke er snakk om en nedskalering, sier hun.