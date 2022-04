I fjor sommer vedtok Solberg-regjeringen at den ville ha et test- og øvingssenter mot akutt forurensning til rundt 300 millioner kroner på Fiskebøl i Hadsel i Vesterålen.

Senteret skal blant annet utvikle metoder for å bekjempe akutt forurensning under arktiske forhold.

Stortinget har bedt om at regjeringen skulle legge til rette for mulig byggestart i 2023. I statsbudsjettet for i år ble det satt av 25 millioner kroner til forberedende arbeid for senteret.

Det meste virket med andre ord å være på plass. Men et brev fra regjeringen til Kystverket har satt sinnene i kok hos ordførere og regionrådet i Vesterålen.

I 2017 besøkte daværende statsminister Erna Solberg (H) bedriften Norlense sammen med daværende Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap). Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Dette er svært provoserende, sier Hadsel-ordfører Aina Nilsen (Sp) til Bladet Vesterålen.

På spørsmål om hun er skuffet, svarer hun:

– Jeg er forbannet.

Hun sier til NRK at hun er spesielt skuffet over at man nå vil flytte senteret sørover.

– Vi stiller oss undrende til hvorfor det nå vurderes en annen plassering enn Fiskebøl i Nordland da det har vært politikk i den forrige og nåværende regjeringen om at dette skal ligge på Fiskebøl, sier Hadsel-ordfører Aina Nilsen. Foto: Hadsel kommune

– Så vidt meg bekjent ligger ikke Horten i Arktis eller i nordområdene. For å få testfasiliteter for å trene, øve og utvikle ny teknologi, så må det ligge på Fiskebøl i Nordland.

Det er Fiskeridepartementet som har bedt Kystverket om å vurdere en nedskalering på Fiskebøl.

De ber også om nye anslag for hva det koster å etablere utbygging av eksisterende testanlegg i Horten med testkapasitet for utstyr under arktiske forhold.

Les brevet her Ekspandér faktaboks Videre arbeid med etablering av test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning - bestilling Kystverket Vi viser til rapport levert 1. november 2021 om test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl med tilhørende grunnlagsmateriale. For byggeprosjekter mellom 300 mill. kroner og terskelverdi for KVU, gjelder Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor (FOR-2012-01-20-39) kapittel 4. I tilhørende veileder for Styring i tidligfase i store statlige byggeprosjekter følger nærmere retningslinjer. Vi ber Kystverket vurdere nedskalerte løsninger på Fiskebøl og muligheter for trinnvis utbygging med utgangspunkt i rapporten levert 3. november 2021. I dette arbeidet ber vi Kystverket legge til grunn instruks og veileder som er nevnt ovenfor. Videre viser vi til Kystverkets rapport «Fasiliteter for simulering av isfylte farvann og strender» fra 2017 hvor Kystverket har vurdert utbygging av eksisterende testanlegg i Horten med testkapasitet for utstyr under arktiske forhold. Vi ber Kystverket foreta oppdaterte kostnadsanslag for slike testfasiliteter i Horten. For de ulike alternativene, inkludert utbygging i Horten, ber vi om at Kystverket vurderer og sammenstiller kostnader og nytteeffekter. Vi ber om at ovennevnte vurderinger leveres departementet innen 15. juni 2022.

– Hoppet i stolen

Det er ikke bare Senterpartiet som er skuffet og forbannet over regjeringens forslag. Stortingspolitiker Bård Ludvig Thorheim forteller at han hoppet i stolen da nyheten kom.

Han har tidligere stilt spørsmål om senterets framtid i Stortinget.

– Nord-Norge og kysten blir nedprioritert innen maritim næring. Kunnskapsmiljøer og arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen kan bli flyttet sørover, mener stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim. Foto: Petter Strøm / NRK

– Her er det allerede bestemt at vi skal ha et slikt senter i Vesterålen. Den første bevilgningen er gitt, og det skal bevilges opp til 320 millioner kroner. Det vil gi mange spennende høykompetansejobber i regionen, som også er viktig for Nordland.

Thorheim er spesielt oppgitt over at regjeringen vil utrede å flytte et senter som skal jobbe med oljevern i arktiske strøk til Horten.

– Solbergregjeringen fikk dette inn som en del av nordområdepolitikken. Nå risikerer vi altså at et nordområdetiltak skal flyttes til Horten. Det er så ubegripelig som du kan få det, sier Thorheim.

Han retter kritikken mot fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Han sitter med ansvaret. Jeg må bare stille spørsmålet: Hva er verdien av å ha en statsråd fra Nordland når et prosjekt som er vedtatt av Stortinget, ikke bare nedskaleres, men kan bli flyttet til Sør-Norge.

Bildet er tatt under en øvelse med en tenkt oljelekkasje fra OV «Bøkfjord» på Svalbard i regi av Kystverket for noen Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Thorheim er også skuffet over Senterpartiet, som lokalt i valgkampen gikk ut og garanterte for senteret.

– Senterpartiet sa lokalt at når de kom til makta skulle de ekspandere planene enda mer. Man måtte bare stemme på Senterpartiet. Ordføreren i Hadsel må gjerne være skuffet, men det hjelper ingen ting. Det viser bare at Senterpartiet i Nordland ikke blir hørt på i det hele tatt.

Skjæran: – Må føre en ansvarlig økonomisk politikk

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier til NRK at han forstår at det kommer reaksjoner.

– Det er store forventninger til Fiskebøl-prosjektet, både lokalt og regionalt. Jeg forstår at dette kan skape reaksjoner i Lofoten og Vesterålen. Men det er helt nødvendig å snu alle steiner for å finne ut av hvordan vi kan få mest mulig ut av ressursene vi bruker, også på oljevernberedskap.

– Det er behov for å styrke oljevernberedskapen og utvikle beredskapsutstyr som er tilpasset arktiske områder. Men at det må gjøres på en økonomisk forsvarlig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Regjeringen har bedt underliggende etater gå gjennom kostnadskrevende prosjekter, og Fiskebøl-senteret er et av dem.

– I denne sammenheng er Kystverket bedt om å se på flere muligheter for å holde kostnadene nede. Dette vil gi regjeringen, og etter hvert Stortinget, viktig og nødvendig kunnskap for å gå videre med trygge avgjørelser.

Ifølge Skjæran er det mange årsaker til at regjeringen må føre en ansvarlig økonomisk politikk.

– Norsk økonomi opplever sterk vekst og lav ledighet, lønningene og prisene stiger. Krigen i Ukraina fører også til en usikkerhet som slår ut i høye energi- og råvarepriser. Samtidig bruker vi store ressurser på å styrke forsvaret, ta imot mennesker som flykter fra krigen i Ukraina, og vi har forlenget strømstøtte til 2023.

Ifølge Skjæran kan alt dette kan føre til en overoppheting av økonomien, slik at rentene i verste fall må økes raskere enn det som allerede er varslet.

– Vi må være mer økonomisk ansvarlige enn før, slik at ikke utgiftene til folk og innbyggere øker mer enn nødvendig, sier Skjæran.