Widerøe slutter med vedlikehold i utlandet – ansetter opp mot 50 nye flymekanikere

Widerøe har en flåte på i alt 26 fly. Etterhvert som flyene blir eldre, øker også behovet for vedlikehold.

Selv om mange velger å outsource blant annet tekniske tjenester for å holde kostnadene nede, velger Widerøe velger å gå mot strømmen.

Flytekniker Claes Lislerud synes det er flott at arbeidsgiveren tar vedlikeholdet hjem til Norge. Han tror det vil gi økt kompetanse i selskapet.

– Det er kjempebra. Det er nærmere der flyene flyr og det er nærmere delelageret. Det er bare positivt, sier han.

Også Widerøe-direktør Stein Nilsen mener det er et godt valg både for lommeboka og kompetansen i selskapet.

– De siste årene har vi gjort mye vedlikehold ute i Europa. Vi har funnet ut at dét både er dyrere og dårligere enn det de fantastiske folkene i den tekniske delen av Widerøe greier å få til, sier han.

Derfor har selskapet nå bygd ny hanger i Bodø og skal rekruttere et sted mellom 40 og 50 nye mekanikere for å flytte alt vedlikeholdet tilbake til Norge.

Får vedlikeholdet nærmere

Nilsen mener den åpenbare fordelen med å «insource» alt tekniske vedlikehold, er at de kommer tettere på flåten med fly.

– Så er det jo et økonomisk perspektiv her også. Vi greier å gjøre vedlikeholdet billigere her i Norge, enn hvis vi kjøper tjenestene ute i Europa, sier han.

De utelukker likevel ikke at det kan bli behov for en utenlandstur for flyene en gang iblant.

Ønsker å satse på norsk arbeidskraft

Målsettingen er likevel å ta tilnærmet alt vedlikehold i Norge på basene i Bodø, Bergen og på Torp.

– Den kompetansen som de som jobber med dette på den tekniske siden er helt avgjørende for å levere god kvalitet til kundene, sier Nilsen.

Administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen mener det er positivt både for lommeboka og kompetansen når de nå flagger inn all teknisk virksomhet i selskapet. Foto: Trond Lydersen / NRK

Også samlet sett tror direktøren at de får et kompetanseløft, samtidig som de bidrar til å utvikle norske arbeidsplasser.

– Luftfartsindustrien i Europa har begynt å shoppe mye rundt etter de billigste lønns- og arbeidsvilkårene. Vi ønsker ikke en slik utvikling i Widerøe. Vi ønsker å satse på norsk arbeidskraft og bygge opp et norsk flyselskap.

Korona gir tilgjengelig arbeidskraft

Etter at koronaviruset for alvor rammet landet i mars, har det ført til både permitteringer og oppsigelser. Samtidig øker det tilgangen på kompetansen Widerøe nå søker.

Administrerende direktør Hans-Petter Gregersen i Widerøe Technical Services sier de har

Administrerende direktør Hans-Petter Gregersen i Widerøe Technical Services Foto: Monica White Martinsen / NRK

gode muligheter for å rekruttere.

– Mange fly står parkert. Det er også frigjort en del kapasitet på tekniker-siden både nasjonalt og i Europa. I tillegg har vi lærlinge-ordningen. Nå tar vi inn mer lærlinger enn vi har gjort noen gang tidligere, sier han.

Også NHO Nordland mener det er gode nyheter at Widerøe nå tar all teknikken innenlands.

– Det er et tegn i tiden at vi henter mer produksjon hjem til Norge. Vi har flinke fagfolk og god teknologisk kompetanse. Mer og mer hentes hjem til Norge, og da blir vi konkurransedyktige, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.