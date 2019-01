Reagerer med vantro over nakenbilde-kunstnerens honorar: – Skandaløst

– Fikk han 430.000 kroner i honorar? Det er veldig høyt. Det tror jeg nesten ikke er mulig. Men det er klart hvis det er det, er det skandaløst, utbryter kunstner Anders Eiebakke.

Oslo-kunstneren reagerer på honoraret Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har utbetalt til den kjente amerikanske kunstfotografen Spencer Tunick.

Kunstner Anders Eiebakke hevder sammenlignbare prosjekter som Spencer Tunicks gir mye lavere honorarer – også i viktige internasjonale store utstillinger, som såkalte biennaler. Foto: Privat

175 personer stilte naken opp for Tunick i Bodø i august. Fylkeskommunen og kommunen punget ut 700.000 kroner på amerikanerens prosjekt for å løfte Bodøs kandidatur som europeisk kulturhovedstad.

– Det er ikke prosjektets totalbudsjett, men andelen som går til honorar, som gjør dette merkelig, sier Eiebakke.

– Hvis du har en soloutstilling på et stort museum, får du ikke 430.000 i Norge, sier han.

Billedkunstneren har tidligere uttrykt overfor Morgenbladet (krever abonnement) stor skepsis over Tunicks kunst, som han mener er overvurdert.

Se resultatet fra nakenfotograferingen i Bodø: – Bildene er magiske

Fylkeshuset var et av stedene Tunick tok bilder ved. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Museumsdirektør: – Ja, dette er høyt

Kunstprosjektet kostet i overkant av 700.000 kroner inkludert driftskostnader og det nevnte honoraret.

Direktør ved Astrup Fearnley-museet i Oslo, Gunnar B. Kvaran, forteller også han at honorarer på over 400.000 kroner er veldig mye.

Gunnar B. Kvaran er direktør ved Astrup Fearnly-museet i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det kommer litt an på premissene. Hvis det for eksempel var snakk om én performance, hvis det tok 10 minutter eller hvis dette var en perfomance som eksisterte allerede, da er dette veldig høyt, sier han.

Han sier samtidig at en rekke ulike faktorer kan spille inn, som blant annet om kunsten er laget spesielt for den institusjonen som bestiller kunstverket.

Tunicks prosjekt var laget spesielt for Bodø, og performancen – selve nakenfotograferingen – gikk over tre dager.

Fotografiene som ble tatt og som var montert opp ulike steder i byen, er nå destruert.

– Tunick hadde med seg assistenter

– Ja, det er høyt. Det er jeg enig i – etter norske standarder. Dette var en standardkontrakt som Spencer Tunick bruker i alle sin prosjekter, sier prosjektleder Astrid Arnøy i Nordland fylkeskommune.

Ifølge Arnøy hadde Tunick personlige utgifter for én assistent under forprosjektet og seks personer under hovedprosjektet i august.

– Dette var lønn som antagelig gikk fra det honoraret, sier Arnøy.

Fylkeskommunen er strålende fornøyd med prosjektet fordi kunstdebatten som oppsto var verdifull og satte Bodø på kartet.

NRK har vært i kontakt med Nasjonalmuseet, leder Cathrine Persson i Bodø kunstforening og flere kunstnere lokalt, i tillegg til kildene brukt i saken. Når det gjelder den totale summen for prosjektet på 700.000 kroner, er konsensus at dette er en uproblematisk sum.