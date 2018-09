Se resultatet fra nakenfotograferingen i Bodø: – Bildene er magiske

– Resultatet er veldig fint.

Det sier produsent Elise Cosme Hoedemakers, som var del av produksjonsteamet da fotograf Spencer Tunick var i Bodø for å fotografere nakne mennesker.

Fotograferingen fant sted i august, og det har vært knyttet spenning til resultatet. NRK kan her presentere fire av totalt tolv bilder som inngår i utstillingen.

En utstilling som tar folk til fots utendørs. Hoedemakers forteller at bildene er montert opp ulike steder i byen. Noen kan man se på moloen ved havna, andre i Breivika og på torget.

– Da bildene ble tatt, oppstod en magisk stemning. Jeg føler bildene klarer å formidle denne stemningen. Det hele er vakkert. Det er noe sårbart, men samtidig kraftfullt, ved det.

Bildene kan ses fram til oktober

Bildene ble tatt på fire ulike steder: Fredensborgveien, moloen ved havna, Saltstraumen og til slutt på Ramnflåget.

Mens Bodø Biennale foregår fra 6. til 9. september, vil bildene være mulig å oppsøke helt fra til 21. oktober. Folk fra nær og fjern, inn- og utland, meldte seg på og deltok i prosjektet.

– De som deltok kjente på et fellesskap, forteller Hoedemakers, og legger til at de som ønsker det kan få utdelt et kart som viser hvor bildene er montert.

Det er andre gang Bodø Biennale arrangeres, og det fokuseres på både dansekunst og visuell kunst gjennom ulike forestillinger og workshops.

Har fått kritikk

Bruken av offentlige midler på nakenfotografering har imidlertid også blitt møtt med kritikk, og debatten har gått rundt både pengebruk og vilkårene i kontrakten mellom Tunick og fylkeskommunen.

Kunstneren selv har argumentert for at prosjektene hans tar opp viktige temaer i samfunnet, der forståelsen av menneskekroppen som noe «vakkert og respektfullt» står i sentrum.

– For meg er det viktig å formidle at dette er prosjekt som ikke overseksualiserer kroppen, fortalte Tunick til NRK da prosjektet først ble kjent.