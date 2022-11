Rana klager på vedtak

Rana kommune klager på NVE sitt avslag på søknad om tilskudd til riving og flytting etter flom.

NRK har tidligere omtalt familiene som for to år siden mistet husene sine i flommen i Rana, på Nevermoen og på Nevernes.

Beboerne søkte om å få tilskudd til å bygge opp husene sine et annet sted, siden de mener området der husene står i dag, er utsatt for flom.

NVE mener derimot ikke at det er så utsatt at de vil tillate å gi familiene penger til å utføre denne jobben.

Rana kommune har nå klaget på avslaget på vegne av beboerne, og skriver at de mener at de oppfyller tildelingskriteriene for riving og flytting, og er helt uenig i begrunnelsen for avslaget.

NVE skrev i avslaget sitt at de ikke anser det mer fare for liv og helse for de to aktuelle boligene, enn de tre andre boligene i området, og at å flytte de to aktuelle boligene ikke ville gjøre det mer sikkert for de tre andre.