Situasjonen ute av kontroll i Bodø: Stenger treningssentre og innfører full skjenkestopp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til sammen har Bodø 14 smittetilfeller siste døgn, der halvparten fortsatt har uavklart kilde.

Kriseledelsen i Bodø har, i samråd med FHI og statsforvalteren, bestemt å innføre forskrift som omhandler sosial kontakt.

– Bakgrunnen for dette er den alvorlige situasjonen vi har, at vi ikke har kontroll over smitteveiene på tilfellene i kommunen. Derfor går vi til det skritt og stenger ned veldig mye sosial kontakt, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Kommunelegen sier de har prøvd å unngå slike tiltak i det lengste.

– Vi har prøvd i det lengste å unngå så sterke tiltak som vil ha konsekvenser for så mange. Vi har vært målrettet med tiltak, og klart oss godt hittil, men nå er situasjonen slik at det må sterkere lut til, sier Hagen.

Forskriften gjelder fra midnatt natt til lørdag og en uke fremover.

Dette innebærer blant annet full skjenkestopp og at Bodø stenger idrettshaller og treningssentre.

Les hele forskriften her: Midlertidig forskrift Bodø

– Først og fremst må jeg si at vi gjennom dagen i dag hadde håpet av vi skulle få oversikt over de syv smittetilfellene som vi tidligere i dag sa at vi ikke kjente opphavet til. Derfor er vi nå rett og slett nødt til å sette byen på en ordentlig hestekur, sier ordfører Ida Pinnerød.

Ordfører Ida Pinnerød og smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune. Foto: Lars-Bjørn Marinsen / NRK

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i, eller er tilknytning til privat bolig eller fritidsbolig, eller der flere enn fem gjester er til stede samtidig.

– Slik at vi forhåpentligvis får kontroll og oversikt over situasjonen igjen.

Bodø kommune strømmer selv pressekonferansen fra rådhuset i Bodø.

Dette er den andre pressekonferansen Bodø avholder i dag.

Tidligere fredag gikk Bodø kommune ut med en anbefaling om å bruke munnbind innendørs i offentlige rom.

– Jeg har tidligere sagt skjerpings. Nå sier jeg trippelskjerpings. Dette er alvorlig, og vi har ikke hatt så mange smittede på så kort tid. Den sørafrikanske varianten er utrolig mye mer smittsom enn det vi har lært oss å leve med gjennom pandemien fra før av, sa ordfører Ida Pinnerød på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Vi oppfordrer også alle til å redusere sosial kontakt mest mulig, sa kommunelege Tor Claudi.