Falske smittesporere anmeldt etter telefonterror: – Jeg var redd og sov ingenting

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under pressekonferansen tirsdag opplyste Bodø kommune om hendelsen.

– Det er to serveringsbedrifter som har fått telefoner fra skjult nummer om at de skal være i karantene. Vi ringer ikke fra skjult nummer, sa kommunelege Tor Claudi.

For de ansatte ved det velrenommerte gatekjøkkenet i Bodø ble det et tøft døgn med lite søvn.

Skrekken for korona var plutselig veldig reell – og daglig leder Blend Horori fryktet han potensielt hadde smittet mange gjennom jobben.

Oppga brorens navn

Horori-familiens navn er velkjent i Bodø. Blend, som har flere brødre, driver Annas Gatekjøkken sammen med en av dem, Kawe.

Ifølge personen som ringte var det derimot Blend og hans eldste bror, Selbest som var smittet av korona.

– Beskjeden var klar og vi måtte gå i karantene.

ALDRI SKJULT NUMMER: Tor Claudi i Bodø kommune sier de ikke bruker skjult nummer. Foto: Erik M. Sundt

Blend ble ikke nevnt med navn, kun at lederen av gatekjøkkenet var smittet. Hans eldste bror Selbest, har ingenting med Annas Gatekjøkken å gjøre i det daglige. Han ble derimot navngitt.

De falske smittesporerne virker å ha forvekslet brødrene.

– De nevnte min eldste bror med navn.

Til tross for at informasjonen skurret tok Blend det hele på blodig alvor.

– Jeg ble veldig redd. Stresset. Pulsen var høy og det føltes som alt gikk sakte, men samtidig fort.

EN SAMLET GJENG: Blend og de ansatte ved Annas Gatekjøkken har et godt samhold, men alle ble redde da telefonen om at Blend var smittet plutselig kom. Her står Blend sammen med Seyed (t.v) og Rohanul. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Redd for å smitte andre

Telefonsamtalen kom inn til en av de ansattes privattelefon like før midnatt. Blend var egentlig lagt seg for å sove, men måtte følgelig stå opp for å få klarhet i situasjonen.

– Jeg ringte til legevakten, for smittesporingskontoret var stengt. De sa det var lite sannsynlig at det kommunen hadde ringt med skjult nummer. Uansett var jeg ikke helt sikker, og klarte ikke å sove den natten.

Neste dag brukte Blend tid på å snakke med smittevernkontoret, samt forsøke å roe seg ned.

– Jeg tenkte ikke så mye på bedriften, vi må gjennom dette uansett. Men jeg tenkte på alle jeg har møtt. Jeg hadde vært på jobb, vært i barnehagen med nevøen min og vært hos foreldrene mine som er i risikogruppen.

– Jeg takler det egentlig greit, men det er andre som ikke klarer det. Dette sprer frykt, og det er dumt og unødvendig.

Saken ble tatt videre av kommunen og er nå anmeldt til politiet.

PÅ ALVOR: Blend forteller at de ansatte ved Annas Gatekjøkken tar smittevern på alvor. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Helt feil

Gjengen ved gatekjøkkenet har ifølge dem selv vært opptatt av renhold gjennom hele pandemien. De er redde for å bli smittet, eller smitte andre. Antibac blir brukt regelmessig med en gang en kunde har vært innom vasker de ansatte hendene.

– Jeg skal ikke skryte for mye, men vi tar det veldig alvorlig, sier Blend til NRK.

– Det er aldri sikkert om de som tar turen innom er friske.

– Hva tenker du om de som har gjort dette?

– Hvis det er noen der ute som ønsker å såre oss, eller andre bedrifter, så er dette helt feil måte å gjøre det på. Dette er et virus alle i samfunnet tenker på, hele verden tenker på det. Det er nok frykt i samfunnet, og jeg synes det er trasig at folk bruker tid på oppførsel som dette.

– Hvordan går det med de andre ansatte?

– De to som var på jobb da telefonen kom ble veldig stresset og redd. Dette skaper frykt for dem, og de lever med frykten for smitte hele tiden. Nå går det heldigvis bedre.