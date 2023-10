– Siden alle er enige om at vi vil det beste for kommunen, er vi rundere i kantene for å komme til enighet, sier Vilde Athena Berg-Nilsen (SV).

I Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark, har Ap kapret ordførerkjedet.

Et samarbeid med SV, Frp, Sp og et valgteknisk samarbeid med INP gjør det mulig.

Men hvordan kan partiene i kommunene jobbe sammen på kryss og tvers av ideologier, når det er så usannsynlig nasjonalt?

– Fordi lokalpolitikk er mer personavhengig. Ideologi blir ikke like avgjørende, sier 24-åringen.

Ifølge Berg-Nilsen var det et politisk kaos i kommunen som ga grunnlag for det noe uortodokse samarbeidet.

– Det Frp får, taper ikke SV så mye på i det store bildet. Det er mer enighet mellom oss. Det blir ikke like store sprik.

Bjørn Moen (Frp) og Hugo Jacobsen (Ap) skal styre sammen i Lødingen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Mener det handler om kjemi

Forhandlingene etter årets kommune- og fylkestingsvalg fortsetter i mange kommuner.

Sent torsdag kveld ble det kjent at Arbeiderpartiet beholder makta i Narvik kommune, etter et noe uventet samarbeid med Rødt, SV og Fremskrittspartiet, der Frp får varaordføreren.

Også i nordlandskommunen Lødingen har politiske rivaler funnet sammen.

– I Lødingen har vi vært ganske flinke til å legge ideologiene bort og heller tenke på hvordan vi kan jobbe for det beste for kommunen. Da er det ikke så vanskelig å samarbeide med Frp, sier Hugo Jacobsen (Ap).

Etter kommunevalget ble det klart at Jacobsen fortsetter som ordfører. Det kunne han gjøre fordi partiet hans inngikk et samarbeid med Bjørn Moen og Frp.

– Jeg har god kjemi med mange i Frp. Bjørn er en av dem. Da vi fikk det resultatet vi fikk, ønsket vi å prate med Frp for å se om vi kunne få til et stabilt og godt flertall for tiden fremover.

Bjørn Moen (Frp) mener at politikerne på kommunenivå fort ser hvem de kan klare å samarbeide med.

– Jeg synes vi har hatt et meget godt samarbeid de fire årene som har gått. Vi stoler på hverandre. Det var enkelt å velge et samarbeid med Ap, sier den påtroppende varaordføreren fra Frp.

Ifølge en oversikt fra Kommunal rapport etter kommunevalget i 2019, endte Arbeiderpartiet opp med å samarbeide med den politiske motpolen Fremskrittspartiet i 13 kommuner. 28 av Senterpartiets samarbeid inkluderte Frp.

Truls Gihlemoen (Frp) er påtroppende varaordfører i Stange. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Viktig å beholde identitet

I Stange kommune i Innlandet, ser påtroppende varaordfører Truls Gihlemoen (Frp) lyst på et politisk samarbeid med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og KrF.

– Vi har bygd tillit til hverandre. Vi er godt kjent og vet hvor vi har hverandre.

Gihlemoen sier partiene har brukt tid på å finne ut hva de er uenige om, så de slipper å bruke tid på det senere.

– I kommunestyret er det enighet om de fleste saker. Så har vi vært klare på at alle partiene skal få beholde sin identitet. Det er viktig for oss å bevare partiidentitet samtidig som vi skal skape ny identitet gjennom samarbeid.

Gihlemoen trekker fram at man kan dra nytte av politiske forskjeller.

– Man kan for eksempel finne mange felles løsninger innenfor helse og omsorg, der forskjeller i partiene bringer oss sammen. Vi kan bruke hverandres styrker.

Men der partiene i kommunene kan dra nytte av hverandre, virker kanskje samarbeid på tvers av ideologi lite sannsynlig nasjonalt?

Valgforsker Johannes Bergh håper partiene på Stortinget fortsetter å være uenige med hverandre. Foto: Eivind Molde / NRK

– En liten demokratisk utfordring

– Det tror jeg, og håper jeg, ikke skjer. Det ville skape en uklar situasjon i nasjonal politikk. På Stortinget tar partiene stilling til store saker som danner konfliktlinjer. Uenighetene bør være der, sier valgforsker Johannes Bergh.

Bergh jobber ved Institutt for samfunnsforskning. Han mener det er lettere å være pragmatisk i kommunepolitikken.

– Forskjeller er viktige for at demokratiet fungerer og at velgerne får bestemme. I kommunene er de ikke så fastlåste. Lokalpolitikken er ikke så avhengig av de store ideologiske skillene

– Er velgerne klar over at når de stemmer på Frp ved kommunevalg, kan det være at det ender opp med et samarbeid med Ap for eksempel?

– Nei, det er ikke sikkert. Velgerne stemmer på ett parti, og får noe ganske annet etter valget. Det skaper en liten utfordring for demokratiet.

Bergh sier han har inntrykk av at denne typen samarbeid blir mer vanlig, uten at han har statistikk som støtter inntrykket.

– Norsk politikk blir mer fragmentert, det er jevnere mellom blokkene. Uortodokse konstellasjoner kan være en løsning for å skape samarbeid.

Men med samarbeid på kryss og tvers, kan det være vanskelig for velgerne å skjønne hvilken ideologi som faktisk styrer i kommunen.

– Det blir vanskelig for velgerne å se forskjell på partiene. Et anna poeng er at de aller fleste norske kommuner har en modell hvor man legger opp til samarbeid mellom partier og en viss grad av kompromisser.

Frp og Ap i Lødingen i Nordland er klare for fire års samarbeid. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Partiene vil gjøre det som må til

Politikerne i Lødingen, fra de vidt forskjellige partiene, sier de står nært hverandre. Mye handler om størrelsen på kommunen de bor i.

– I Lødingen er det små kår. Vi jobber for det samme, det beste for folk. Der vil vi akkurat de samme tingene. Så er det mulig vi har litt forskjellig vei til målet, sier Bjørn Moen (Frp).

– På lokalt nivå er det ikke så stor forskjell på Ap og Frp?

– Her vi veldig samkjørte. Nasjonalt er det større forskjeller. Det handler om å skape utvikling, vekst og positivitet i samfunnet. det er det vi skal jobbe med nå, sier Hugo Jacobsen (Ap).