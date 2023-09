– Jeg var lei av å løse verdensproblemer i stua og på kontoret, sier Silje Natalie Kvello.

36-åringen debuterer som politiker i rollen som Venstres førstekandidat i Vestvågøy kommune.

I utgangspunktet var det tredelingen av foreldrepermisjonen som irriterte Kvello såpass at hun tenkte «jeg må bli med i politikken og diskutere sakene der, dersom jeg skal være med å bestemme.»

Men etter årets valgkamp har hun innsett at politikk ikke er helt det hun trodde det var.

– Det er nesten slik at jeg føler jeg kunne bidratt til mer endring dersom jeg hadde meldt meg som frivillig, sier hun.

VIL BESTEMME: Stamsund er en av tettstedene i Vestvågøy kommune, der Silje Natalie Kvello håper å få plass i kommunestyret. Foto: kari skeie / nrk

Trenger ikke kunne alt

I et leserinnlegg i Lofot-Tidende forteller Kvello sine opplevelser.

Den første åpenbaringen hun fikk var at du ikke trenger å være ekspert på alt som lokalpolitiker i en valgkamp.

– Da jeg satt med nesa i dokumenter om vann og avløp, sto de andre ute på stand. Jeg trodde det handlet om å finne realistiske løsninger og å presentere dem. I stedet handler det mye om å skape mest mulig blest og oppmerksomhet rundt kontroversielle tema, sier hun.

– Sånn ønsker ikke jeg å være. Jeg vil ikke bare snakke om at vi må løse lærerkrisa, men heller presentere 11 tiltak for hvordan vi skal beholde lærerne her i Vestvågøy.

I løpet av tiden som fersk lokalpolitiker har Kvello fått mange gode tips og råd fra mer erfarne politiker, på tvers av partiene. Noe hun er svært takknemlig for.

Men et av rådene fra en ringrev i et annet parti rystet henne litt.

– Vedkommende sa at hvis jeg skal være synlig, måtte jeg uttale meg om de temaene som er kontroversielle og heftigst debattert. Hen presiserte at det var fordi vi er midt i en valgkamp og at vi etter valgkampen kan bruke tid på andre tema, forteller Kvello.

– Det er synd hvis det er slik det fungerer. Da kommer det alltid til å være slik at det bare er temaene som berøre flest folk som vinner frem.

– Hva gjør det med deg?

– Jeg mister litt motivasjonen. Her i kommunen har vi for eksempel noen som ikke har vann de kan drikke på grunn av for høyt jerninnhold. De er så få at den saken blir aldri prioritert. Av og til må også de sakene bli prioritert.

Tone Sofie Aglen, politiske kommentator i NRK, deler Kvellos syn.

MEDIENE ER VIKTIGE: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen mener lokale medier er særs viktig for å fremme lokalpolitikk. – Samtidig må politikerne bli flinkere til å få frem forskjellene, og få frem sine egne personlige egenskaper.

– Det har vært en valgkamp hvor storbyene har fått mye oppmerksomhet. For eksempel diskusjonen rundt privatisering av eldreomsorgen. I mange kommuner er ikke det en utfordring, men det kan være vanskeligere for de små politiske sakene å trenge gjennom den muren.

Asbjørn Røiseland er professor ved Oslo Met. Han ser en endring i lokalpolitikken som bekymrer.

HVEM ER DE? Professor ved Oslo Met, Asbjørn Røiseland, mener flere politikere bør fokusere mer på sine egenskaper som politisk leder enn saker i en valgkamp. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– I mange kommuner har det skjedd en form for polarisering. Politikerne prøver å skape konflikt, selv om den ikke finnes, sier han.

Men Silje Natalie Kvello i Vestvågøy håper politikken fungerer annerledes i kommunestyret.

Over all forventning

– Valgkamp kan være mye strategi, men jeg tror at i selve kommunestyret, når politikerne får forberedt, handler det mye mer om løsninger, sier Kvello.

Og nå får hun muligheten.

Venstre kapret 2,1 prosent av stemmene. Det gir ett mandat i kommunestyret.

Kommunestyret i Vestvågøy Vestvågøy har undefined plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik: Alle valgresultatene

– Det er over all forventning. Vi kom så seint i gang med valgkampen, at jeg hadde ikke trodd at vi skulle klare det, sier hun.

– Hva håper du å kunne bidra med?

– Jeg håper å kunne bidra med konkrete løsninger og ideer, og å være kreativ og innovativ.

Selv om hun nå gleder seg til å ta fatt på en helt ny oppgave, har hun møtt skepsis etter at hun.

– Hvorfor vil du deg selv så vondt?

– Det er aldri noen som reagerer positivt på ordet politiker, mener Kvello.

– Du har dem som spør hvorfor jeg vil meg selv så vondt.

Argumentene er som regel at politikere aldri blir enige, at de bare krangler, og bruker hersketeknikker.

– De sier at som politiker kommer jeg bare til å «love og lyge».

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen forteller om undersøkelser som viser at tilliten til lokalpolitikere ligger betydelig under stortingspolitikere.

– Det ene handler om at lokalpolitikere er mindre profilerte. Videre handler det om at dette er vanlige folk som gjerne ikke har politisk erfaring. De er ikke profesjonelle på samme måte som rikspolitikerne. Men det er også poenget med lokalpolitikken, sier Aglen.

– Til slutt handler det om nærhet. Ofte kan det bli for nære relasjoner i lokalpolitikken. Ordføreren kan være den irriterende naboen eller en næringslivsleder du synes er litt høy på seg selv. Så må det legges til at vi har vært gjennom noen år med generell tillitskrise for politikere, og det preger lokalpolitikere også.

Silje Natalie Kvello prøver selv å lytte til dem som ikke har tillit til politikere.

Savner et tydeligere språk

– Det handler ofte om at de har stemt på partier som har gått ut med forskjellige budskap som de senere ikke har gjort noe med, og at folk føler seg lurt.

– Hva gjør det med deg som politiker?

– Det er demotiverende. Samtidig motiverer det meg til at hvis jeg bare får igjennom en bra ting, så har alt vært verdt det.

Og Silje Natalie Kvello har allerede tydelige planer for neste valgkamp.

– Jeg savner en valgkamp basert på fakta, slik at folk vet hva de skal legge til grunn når de skal stemme. Gjerne også hvor en kan hente informasjon som er sann. Og debatter der politikerne ikke bare avbryter hverandre, sier hun.

– Og så må vi snakke slik at folk forstår hva vi snakker om. Vet alle hva sosialliberalisme er, for eksempel? Vi må ha mer forståelig språk, slik at flere henger med i politikken.