Politiet: – La vinkelsliperen og sirkelsaga ligge i påsken

– De fleste blir satt ut over at vi kommer og gjør dem kjent med lovverket, sier operasjonsleder Mads Bernhoft ved Salten politidistrikt.

Det er ikke alle som tilbringer fridagene på påskefjellet. For noen er påsken en fin mulighet til å få gjort unna hagearbeid eller snekring.

Men ifølge lov om helligdager og helligdagsfred, er det forbudt å «forstyrre med utilbørlig larm» på helligdager.

Lov om helligdager og helligdagsfred Ekspandér faktaboks § 1. Lovens formål. For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov. § 3. Helligdagsfred. På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. § 6. Straff. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av disse paragrafene, straffes med bøter. (Kilde: lovdata.no)

– Så langt i dag har vi fått to klager. Mye tyder på at folk ikke helt vet hva som blir definert som hellig dag. Også er det nok lovteksten som er skrevet på et språk de færreste forstår. Loven er fra 1965 og mange forstår nok ikke hva «forstyrre med utilbørlig larm» betyr.

Naboene klager

I påskedagene skal det altså være ro og fred, det er kun påskeaften, altså lørdag, at det kan være arbeid frem til kl. 16.00.

Bernhoft forteller at det er de som har fått med seg betydningen av loven som ofte ringer og klager på naboen som støyer. Han har selv ikke skrevet ut bøter, men ifølge loven kan de som bryter loven straffes med bøter.

BOT: Operasjonsleder Mads Bernhoft ved Salten politidistrikt forteller at de fleste ikke skjønner lovteksten. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– De fleste legger seg det de holder på med når vi gjør dem oppmerksomme på loven.

Han har forståelse at folk vil utnytte fridagene.

– Men la sirkelsaga og vinkelsliperen ligge i helligdagene, avslutter Bernhoft.

