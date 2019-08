Verdens lengste ekteskap varte i 90 år og 291 dager.

Men det er ikke denne rekorden gifteklare Ina Trælnes og Jani Santala prøver å slå i ettermiddag når de skal smi seg i hymens lenker – og samtidig få navnene sine inn i Guinness rekordbok.

Paret skal nemlig gjennomføre verdens største bryllup i vannlås. Altså et bryllup der man må dykke for å komme inn. Den offisielle tittelen på rekordforsøket er Largest dive access only water-locked wedding ceremony.

Jani Santala og Ina Trælnes på treningsdykk før bryllupet. Foto: Pekka Tuuri / Pekka Tuuri

Den største i sitt slag

Det spektakulære bryllupet finner sted inne i den vannfylte Pluragrotta i Nordland. Grotta er den største i sitt slag i Nord-Europa.

For å nå ut til «kapellet», må paret og de øvrige deltakerne dykke nesten 500 meter inn i fjellet. De 70 gjestene må ha dykkersertifikat for å være til stede under vielsen.

Dermed er brudeslør, lange kjoler og høyhælte sko byttet ut med dykkermasker, svømmeføtter og oksygentanker.

– Vi skal inn i et 300 meter langt luftkammer. Her skal gjestene samles. Så kommer det en stor alterstein opp fra vannet. Der skal vi altså giftes, forteller Ina Trælnes, bruden.

BRUDEN: Ina Trælnes bytter ut den hvite brudekjolen med dykkerdrakt, og de høyhælte skoene med svømmeføtter når det noe spesielle bryllupet skal stå. Foto: Frank Nygård / NRK

Før midten av 60-tallet var Plura ei stor elv som vasket ut kalkstein i fjellet. Dette skapte flere grotter ned gjennom dalen. Vannet ble værende som en vannlås i grotta. Siden har den vært et yndet utfartsmål for dykkere. Men i 2014 gikk det galt.

– Avgjørende at alt går som det skal

70 av de rundt 200 gjestene skal dykke med dem inn til grotta.

Men for gjester som ikke føler for å ta den lange ferden under vann er det også et annet alternativ. Hele seansen sendes direkte.

– Vi har satt opp et 300 kvadratmeter stort telt. Der kan gjestene følge oss på storskjerm. Vi ønsket også å åpne for at andre skal kunne se det, så vi sender på nett for hele verden, forklarer Trælnes.

– Jeg håper teknikken fungerer, for det er helt kritisk for at vi skal lykkes. Så lenge den fungerer er jeg kjempefornøyd.

Du kan se direktesendingen øverst i artikkelen.

Rundt 300 personer dykker i Pluragrotta hvert år. Men ingen av dem har vært bryllupsgjester. I dag skal 70 personer dykke inn til vielse. Foto: Jarkko M Virtanen / MonamiAgency2015

Må vies to ganger

Forsøket er allerede godkjent av Guinness rekordbok.

Dermed gjenstår det egentlig bare to ja.

For å være sikre på at rekorden blir godkjent og at alt blir juridisk korrekt, skal også Rana-ordfører Geir Waage (Ap) vie brudeparet når de kommer opp på land etter dykket.

– Det er alltid hyggelig å være invitert til bryllup. Jeg synes det er spennende og kreativt at de gjør det på denne utradisjonelle måten, sier Waage.

Han tror oppmerksomheten bak rekordforsøket gjør at regionen kan få internasjonal anerkjennelse for grottene og dykking i området.

– Det de skal gjøre i Plura i dag er en flott markering for dem som skal gifte seg. Samtidig er dette et stort arrangement som vil sette Helgeland som reiselivsdestinasjon på kartet.