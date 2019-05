Her spiller Håkon (29) saksofon på toppen av Mount Everest: – De sa det var umulig

– Jeg hadde lyst å kaste den jævla saksofonen hver eneste meter helt til toppen, forteller musiker Håkon Erlandsen (29) fra Mo i Rana.

16. mai nådde toppen av den 8848 meter høye Mount Everest. Ambisjonen var å spille den første konserten noensinne på verdens høyeste fjell.

Her er det bare 30 prosent oksygen tilgjengelig sammenlignet med havnivå.

– Det gjør at alle bevegelser er vært krevende. Å skulle spille saksofon i slike omgivelser er sagt å være umulig. Det ville jeg motbevise.

Under svært kalde forhold pakket han opp saksofonen, og forsøkte å spille.

– Mistet følelsene i fingrene

I 8848 meter over havet, 44 effektive kuldegrader og forfrosne fingre spilte Håkon Erlandsen sin egenkomponerte låt Everest. Foto: Privat

Håkon hadde ingen høye ambisjoner om å avholde noen lang konsert. 35 minusgrader og mangelen på oksygen i 8000 meter kan fort få fatale konsekvenser. For ikke å besvime, var han nødt til å sitte under framførelsen

Så begynte han å spille den selvkomponerte låten «Everest». Det gikk bare sånn passe.

– Mot slutten hadde jeg ingen følelse i fingrene. Jeg kunne ikke kjenne at jeg trykte på feil klaffer på instrumentet. I og med at jeg måtte spille uten oksygen var heller ikke hodet helt 100 prosent. Jeg slurvet mye.

Men han var ikke på Mount Everest for å spille verdens fineste konsert. Han ville bevise at det var mulig å gjennomføre. Og frostskadene han pådro seg var verdt opplevelsen.

Kombinasjonen av en saksofon i metall og isende kulde, førte nemlig til at Håkon mistet følelsen i seks fingre og forfrøs fire tær.

To klatrere døde

Det ble en strabasiøs tur opp til toppen. – I basecamp bodde vi oppå en isbre hvor det gikk snøskred rundt fem ganger daglig. Det sliter på syken å være i konstant risiko. Foto: Privat

– Det var nok et dumdristig stunt. Det krever enormt med energi og fokus å bestige Mount Everest.

På veien opp og ned Everest døde to klatrere. En av dem i et telt like ved Håkon. Han så også to andre lik hadde tint fram av solen.

– Risikoen ved å gjøre ekstraordinære stunt på toppen er svært stor. Du skal tross alt også komme seg trygt ned også, sier 29-åringen.

Seven summits på 18 måneder

– Med saksofonen som ekstra vekt var svært tungt å klatre høydemeter, forteller Håkon Erlandsen. Her fra basecamp. Foto: Privat

Håkon William Skog Erlandsen er ikke som andre frilansmusikere. En seks timer lang marsj for å holde konsert på Norges minst tilgjengelige turisthytte for noen år siden, tente en gnist.

Han fikk en ide om å spille konserter på de høyeste fjellene på hvert kontinent i verden. Så langt har Håkon har besteget tre av de sju toppene av The Seven Summits.

26. februar 2018 sto han på toppen av Aconcagua – det høyeste fjellet i Sør-Amerika.

Målet er å gjennomføre de sju toppene på 18 måneder. I løpet av 2019 skal han også bestige Elbrus (5642 moh.) i Russland, Carsteinsz Pyramid (4884 moh.) i New Guinea og Vinson Massif (4892 moh.) på Antarktis.

I tillegg til rekorder, eventyrlyst og kjærligheten til naturen handler Håkons prosjekt først og fremst om musikk.

På veien opp disse fjellene skriver han musikk som er inspirert av kontinentet, menneskene han møter og kulturen han vandrer i.

Tilbake i Norge arrangerer han musikken for et orkester på 60 musikere.

– Målet er at de som ikke har mulighet til å dra til disse stedene skal få en oppfatning av hvordan det er ved å høre musikken. Du trenger et stort orkester for å formidle følelsen av å stå på verdens tak, sier Håkon Skog Erlandsen.