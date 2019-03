Pleier frikjent for vold mot Ella (90)

Politiet mente pleieren tok grep rundt halsen til Ella Moen med den ene hånden sin, og saken var oppe for Ofoten tingrett i januar.

Pleieren har hele tiden nektet straffskyld.

Ella Moen døde fire dager etter hendelsen på Lødingen sykehjem, men dødsfallet er ikke satt i sammenheng med det som skjedde i forkant.

Forventet, med gledelig

Mannens forsvarer Tarjei Ræder Breivoll sier dommen var forventet, men gledelig.

– Min klient har hele tiden nektet straffskyld i saken og forklart at han ikke på noe tidspunkt har tatt et slikt halsgrep som tiltalen bygger på. Etter mitt syn var det etter bevisførselen i tingretten flere forhold som gjorde det uklart hva som faktisk hadde skjedd, sier han.

Advokat Tarjei Ræder Breivoll sier dommen er gledelig, men forventet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Sent avhør av vitne

Breivoll påpeker at det kom fram i retten at et vitne som ikke tidligere var avhørt av politiet hadde vært i rommet på tidspunktet hvor halsgrepet angivelig skulle skjedd, uten at vitnet hadde sett noe slikt halsgrep.

–Frifinnelsen var derfor som forventet, men gledelig for min klient som har hatt anklagene mot seg hengende over seg i lang tid, sier han.

Retten skriver i domsavsigelsen at det er beklagelig at vitnet ikke ble avhørt tidligere, da det er en kjent sak at minnet svekkes over tid. Når retten så gjør en samlet vurdering av bevisene kan en ikke med sikkerhet utelukke at vitnet som så hendelsen kan ha feiloppfattet situasjonen i et hektisk øyeblikk, fremkommer det i domsavsigelsen.