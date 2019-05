Planlegger batterifabrikk til 40 mrd: – Et luftslott, frykter Naturvernforbundet

Politikerne har vedtatt at i 2025 skal alle nye biler være nullutslipp. Men til tross for tidenes elbilsalg i Norge, produseres det for få biler. Årsaken er mangel på battericeller.

– Markedet har et skrikende behov for battericeller. Vi ser bilfabrikker som går for halv maskin fordi de ikke har nok battericeller. Volkswagen annonserte akkurat i dag at Samsung har redusert sin leveranse fra 20 til 6 Gwh. Jaguar har ett års ventetid på bilene sine fordi de ikke har battericeller, sier Torstein Dale Sjøtveit.

Torstein Dale Sjøtveit har 27 års fartstid som konserndirektør i Norsk Hydro bak seg. Nå er han styreleder i Freyr, som planlegger en batterifabrikk i Rana. Foto: Hydro

Den tidligere konserndirektøren i Norsk Hydro var i Mo i Rana i dag for å presentere planene for en gigantisk batterifabrikk i den tidligere jernverksbyen ved Polarsirkelen.

Og det er ikke småtterier styreleder i Freyr AS ser for seg. Hvis batterifabrikken blir bygd, vil den bli dobbelt så stor som Tesla sin batterifabrikk i California, og etter planen få 2.500 ansatte.

– Klarsignal bygging i 2021. Vi håper at halve fabrikken skal stå ferdig i 2023. Da skal 1000–1500 ansatte kunne produsere 16 gigawattimer med litiumbatterier i hovedsak til elbilindustrien, sier Sjøtveit.

Vil bygge vindmøllepark

Allerede i 2013 sa de to nabokommunene Nesna og Rana nei til vindkraftverk på Sjonfjellet. Nå håper gründerne bak planene om batterifabrikk i Rana at politikerne skal snu. Foto: Norsk Grønnkraft AS

Men før byggingen av gigantfabrikken starter i samme området som det planlegges ny flyplass, er det flere ting som må på plass.

Først og fremst penger. Gründerne trenger 40 milliarder kroner i investeringer. 35 milliarder til selve fabrikken og fem milliarder til et vindkraftverk.

– Det jobber vi hardt for å få til. Dernest må vi skaffe en lisensieringsavtale, miljøgodkjenninger, regulering og ikke minst kunder.

For å få kraft til å produsere 32 GWh i året planlegges det 120 vindmøller på Sjonfjellet vest for Mo i Rana. Dette har både Rana og nabokommunen Nesna tidligere sagt nei til.

Freyr-gründerne håper planene om batterifabrikk skal få politikerne i de to nabokommunene på bedre tanker.

– En balanse mellom ny vindkraft og eksisterende vannkraft er realistisk. Kraftprisene i Nordland er betydelig lavere enn land som Kina og Tyskland. Det vil være en betydelig konkurransefordel, sier Sjøtveit.

Skal hente arbeidskraft i utlandet

For å realisere planene trenger Freyr 40 milliarder kroner. Ifølge selskapet er man i full gang med å skaffemidler gjennom norske og internasjonale, industrielle og finansielle investorer. Her fra presentasjonen av fabrikken i Mo i Rana tirsdag. Foto: Frank Nygård / NRK

Det planlegges allerede en liknende batterifabrikk i svenske Skellefteå – en seks timer lang bilreise øst for Mo i Rana. Også denne fabrikken skal stå ferdig i 2023. Northvolt har imidlertid fått store lån fra EU og et forsprang på 18 måneder.

Det bekymrer ikke den tidligere Hydro-direktøren.

– Nest etter Skellefteå er vi den fabrikken som er kommet lengst i planlegging i hele Europa, sier Sjøtveit.

Han er forberedt på at Freyr ikke vil kunne finne 2.500 ansatte i Norge.

– Vi tror det er mulig å hente arbeidstakere fra utlandet til Mo i Rana.

Naturvernerne skeptisk

– Vi anser batterifabrikkprosjektet som et storslagent forsøk på å sukre pillen for å få ja til vindkraft på Sjonfjellet, sier Frode Solbakken, som er leder i Naturvernforbundet i Nordland. Foto: privat

Naturvernforbundet i Nordland mener det er all grunn til å være skeptisk til gigantplanene i industrikommunen.

Det er ikke første gang det presenteres store planer som skal skape jobber og vekst i Nordland. NRK har tidligere skrevet om Ballangen som ga bort en 600 mål stor tomt for å få verdens største datasenter for å få 3000 arbeidsplasser.

I fjor troppet en mystisk amerikaner opp i Bodø med lovnader om milliarder til infrastruktur. Men pengne Danny Hayes lovte å skaffe kom aldri.

– Hele denne saken er et eventyr. Det minner om historien om Danny Hayes som lovet å drysse gull over Bodø. Disse bakmennene forteller et storslagent eventyr om en fabrikk med flere tusen ansatte. Det de forteller er for godt til å være sant, sier Frode Solbakken.

Han mistenker at selskapet Freyr er ute etter den gullkantede vindkraftkonsesjonen. En vindkraftkonsesjon er omsettbar. Det vil si at den kan selges med stor fortjeneste i dagens marked.

– Disse folkene må ut og skaffe disse pengene i finansmarkedet. Og det eneste som en håndgripelig er vindkraftkonsesjonen. Får de kloa i den ved å love Rana og Nesna arbeidsplasser, har de skutt gullfuglen.

– De kan selge konsesjonen og stikke av med pengene. Og da ser vi aldri noe batterifabrikk, sier Solbakken.

– Forstår skepsisen

Torstein Dale Sjøtveit sier han synes det er leit at Naturvernforbundet er kritisk til planene. Men han respekterer at det er ulikt syn på bygging av ny industri i Nordland.

– Tiden vil vise at deres mistanker ikke er korrekte. Vi arbeider svært hardt med å etablere batterifabrikken. Planen er å bruke energien fra vindkraft til vår nye fabrikk og verdien av vindparken som egenkapital inn i batterifabrikken.

Freyr er i dialog med to store industrielle investorer som allerede er engasjert i batteriselskaper.

– Påstanden om at vi skulle kunne løpe fra batteriprosjektet etter at vi har fått en konsesjon for Sjonfjellet i 2021 eller 2022 og etter å ha brukt 100-200 millioner av investorers penger til utvikling av batterifabrikken faller på sin egen urimelighet.

Sjøtveit avviser sammenlikningen med Danny Hayes forsøk på å «kuppe» smartbyplanene i Bodø.

– Jeg ser ikke noe relevant grunnlag for en slik sammenligning. Men jeg forstår at de som ønsker at vi ikke skal lykkes vil kunne trekke en slik parallell.

Naturvernforbundet ønsker imidlertid batterifabrikken velkommen – dersom den holder seg til vannkraft.

Foto: Nordconsult

– Rana flyter over av billig overskuddskraft. Kraftoverskuddet er jo årsaken til at det er etablert bitcoinmining i Mo industripark. Vi trenger ikke gjøre noen nye, skadelige naturinngrep, sier Solbakken.

– Er det ikke mulig å realisere batterifabrikken uten vindkraft, Sjøtveit?

– Det er kraftoverskudd i Nordland. Men denne kraften er i hovedsak Statkraft sin.

Sjøtveit tror en prisforhandling om kraft til batterifabrikken vil bli vesentlig lettere dersom det også er ny kraft inn i miksen.

– Vindkraft har også en sterkere grønn profil enn vannkraft i de markedene vi skal selge våre batterier.

– Et nytt jernverk

I industrikommunen Rana er man avventende, men forsiktig optimistisk over gogantplanene. 2.500 arbeidsplasser vil kunne gi store ringvirkninger til kommunen med 26.000 innbyggere.

Ole Kolstad i Rana Utviklingsselskap mener planene kan bli en relaitet. Men det er langt fram.

– Dette er ikke et prosjekt som er i havn. Freyr er åpne om sine utfordringer for å lykkes. Alt kan ikke være på plass fra dag en. Men får man det til snakker vi om et nytt jernverk i størrelse.