Lukrative styrehonorar har skapt oppmerksomhet rundt batteriselskapet Freyr.

Lønnsfesten har provosert mange, og saken har blitt diskutert både på Stortinget og i NRKs Debatten.

Det skjer samtidig som selskapet har mottatt i underkant av 200 millioner kroner i statsstøtte i Norge.

I tillegg har det statlige selskapet Eksfin gitt lovnader om 4 milliarder kroner i lånegaranti, om selskapet klarer å skaffe privat kapital.

Styreleder Tom Einar Jensen forsvarte utbetalingene på denne måten da han gjestet Debatten i forrige uke:

– Vi har styrekompensasjon som er sammenlignbare med selskaper som er naturlige å sammenligne oss med i New York.

Men stemmer det?

Nei, mener investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.

Styret fikk millioner i godtgjørelser

Næss sier at kun de færreste toppsjefene i USA har veldig høy lønn – på papiret.

– Elon Musk jobber gratis for Tesla dersom vi bare ser på den offisielle lønnen. Men, samtidig har han en samlet pakke som nok gjør han til verdens beste betalte toppsjef.

Derfor har Næss sett på hva selskapene selv har rapportert inn til Det amerikanske finanstilsynet (SEC).

La oss først se på hvor mye styremedlemmene i Freyr får i godtgjørelse.

I Freyrs årsrapport for 2022 er det ført opp hvor mye styremedlemmene i selskapet har fått utbetalt, i både ren lønn og i aksjeopsjoner. Foto: Skjermdump Freyr årsrapport

Styreverv lønnes ofte på ulike måter, men i hovedsak gjennom honorar (utbetalt lønn) og aksjer.

I Freyr får hvert styremedlem 100.00 dollar i honorar. Det tilsvarer rundt 1 million kroner etter dagens kurs.

I tillegg kommer aksjeopsjoner i tillegg.

Her fikk de fleste styremedlemmene aksjeopsjoner på om lag 363.000 dollar. Det er i underkant av 4 millioner kroner.

I snitt fikk hvert styremedlem, inkludert daværende styreleder Torstein Dale Sjøtveit, 636.000 dollar – eller 6,8 millioner kroner.

Men hvordan ligger Freyr an sammenlignet med andre selskaper på Wall Street?

Apple Verdens største selskap målt i verdi Produserer forbrukerteknologi som mobiltelefoner, datamaskiner, nettbrett, smartklokker og andre tjenester Har rundt 154.000 ansatte Omsatte for 394 milliarder dollar i 2022 Styregodtgjørelse: 100.000 i honorar, og aksjer til en verdi av 250.000 dollar

Microsoft Verdens nest største selskap målt i verdi Lager programvare, forbrukerelektronikk, datamaskiner og andre relaterte tjenester Har rundt 181.000 ansatte Omsatte for 211 milliarder dollar i 2022 Styregodtgjørelse: 125.000 dollar honorar, i tillegg til aksjer av en verdi til 217.500 dollar

Alphabet Morselskapet til Google Verdens tredje største selskap målt i verdi Google leverer en rekke tjenester, fra reklame, mobiltelefoner, smarthøytalere, skylagring, søkemotor og programvare Har om lag 190.000 ansatte Omsatte for 282 milliarder dollar i 2022 Styregodtgjørelse: 75.000 dollar for medlemmer og 100.000 dollar for styreleder

Adobe Lager programvare til både forbrukere og profesjonelle, og har både Photoshop (bilderedigering), Premiere Pro (videoredigering) og After Effects (filmeffekter) i blant sine produkter Har rundt 26.000 ansatte Hadde en omsetning på 17,5 milliarder dollar i 2022 Styregodtgjørelse: 60.000 dollar i honorar

Berkshire Hathaway Ett av verdens største holdingselskaper Har eiendeler i en rekke store selskaper deriblant Geico (forsikring), Kraft Heinz (matvarer), American Express (betalingsløsninger), Paramount (media og underholdning), Bank of America (banktjenester), Coca Cola Company (brus og mineralvann) og Apple (teknologi og forbrukerelektronikk) Har om lag 383.000 ansatte Omsatte for 302 milliarder dollar i 2022 Styregodtgjørelser: Får betalt per møte, både fysisk og digitalt. I 2022 endte styremedlemmene opp med 3800 dollar i snitt.



– Har tatt festen langt på forhånd

– Freyr ligger over dette nivået. De fleste styremedlemmene fikk honoraret på 100.000 dollar og i tillegg aksjeopsjoner til en verdi av 363.000 dollar, sier Robert Næss.

Europas største selskap, legemiddelfirmaet Novo Nordisk, har fem ganger større markedsverdi enn Equinor.

De betalte styret i snitt 220.000 dollar. Det er en tredjedel av det Freyr betalte sine styremedlemmer.

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea. Foto: Nordea

– Det interessante er også at de solide styrepakkene kom før selskapet hadde utrettet noe. Det hadde lykkes å hente inn penger fra kapitalmarkedet, men de hadde ennå ikke vist at de fikk til å produsere batterier på en effektiv måte. Og; de har heller ikke landet noen store kundeavtaler, fortsetter Næss og legger til:

– Det kan nok virke som om de har tatt festen langt på forhånd.

NRK har stilt spørsmål til Freyr om hvilke selskaper de mener er sammenlignbare når det gjelder styregodtgjørelser. Torsdag svarte Freyrs kommunikasjonsdirektør Hilde Rønningsen at selskapet jobbet med et svar. Siden har ikke Freyr svart på NRKs henvendelser.

Kursfall har påvirket opsjonene

I Debatten sa Jensen at de samlede tallene på styrekompensasjoner ikke var helt presis.

Det skyldes blant annet at aksjekursen til Freyr har hatt et fall på nærmere 78 prosent så langt i 2023.

– Det er viktig å si at de samlede tallene på styrekompensasjoner, med dagens aksjekurs, er verdien av de opsjonene nær null, og den totale summen er 70 prosent lavere enn det som skisseres.

Freyr-logoen prydet New York-børsen på Wall Street da selskapet ble børsnotert sommeren 2021. Foto: AP

Stilte næringsministeren til veggs om lønninger

Freyrs lønnsnivå ble også tema i Stortinget torsdag.

Geir Jørgensen (Rødt) ville vite hvilke lønnskrav næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) hadde satt som forutsetning for å få offentlig støtte.

– Spørsmålet til statsråden er hva dere har gjort for å sikre de offentlige investeringene som er gjort? Er det ikke stilt krav om at selskapene skal levere når de har mottatt så mye støtte?

Geir Jørgensen i Rødt ville vite hva næringsminister Vestre hadde stilt av krav til selskaper som har mottatt offentlig støtte. Foto: Stortinget

Det var et spørsmål Vestre hadde forståelse for at ble stilt.

Han sa at de offentlige støtteordningene, enten gjennom Innovasjon Norge, Enova eller andre, stiller krav til hva pengestøtten skal gå til.

Vestre var derimot ingen tilhenger av å detaljstyre lønnsnivå i private selskaper.

– Det kunne bidratt til helt feil konsekvenser og helt feil resultater. Vi kunne også risikert at prosjekter som vi ønsker til Norge, ikke realiseres i Norge, men andre land fordi usikkerheten blir for stor.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener det offentlige ikke kan detaljstyre lønns- og bonusnivå i private selskaper, selv om de har mottatt offentlig støtte. Foto: Eskil Wie Furunes

Han kom derimot med en oppfordring til selskaper som har mottatt offentlig støtte, slik som Freyr har.

– Hvert enkelt selskap bør tenke på sitt eget omdømme, gå i seg selv og se om de er tjent med at det stilles spørsmål ved hva skattepengene går til.