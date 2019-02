Planlagt slåssing mellom elever i Bodø sentrum: – Dette kan utvikle seg til å bli stygt

– Bodø sentrum er ikke et egna sted for elever ved Bankgata skole i kveld. Vi ber alle foreldre med barn på skolen om å ta en prat med dem, og be dem om å holde seg unna sentrum.

Det sier operasjonsleder i politiet, Ivar Bo-Nilsson.

Politiet ble ringt og fikk tips om at det var planlagt slåssing mellom to grupperinger ved skolen, og har derfor satt inn ekstra folk i sentrum.

Da de kom til stedet blir dette bekreftet av flere ungdommer, blant andre en elev som nå er sendt til legevakta med blodig nese.

– Eleven ble skadet mens noen av dem «varmet opp» med lekeslåssing, sier Bo-Nilsson, som legger til at politiet har vært i kontakt med både eleven og de foresatte.

Ifølge operasjonslederen skal det være uvanlig mange ungdommer i den aktuelle aldersgruppen i sentrum lørdag kveld. Politiet er på stedet og bortviser alle personer i den aldersgruppen.

– Dette er et potensielt humblebol, som kan utvikle seg til å bli noe stygt, sier han.

Konflikt mellom to elever

Kilden til slåsskampen skal ifølge politiet være en konflikt mellom to elever. Disse skal så ha engasjert venner for å få dem med.

– På toppen av det hele er det mange som har møtt opp for å være tilskuere til slåsskampen, sier Bo-Nilsson.

Slåsskampen var planlagt å finne sted ved en garasje ved Glasshuset i Bodø sentrum. Men så viste det deg og ikke være egna, og ungdommene måtte flytte seg.

Det medførte forsinkelser, og gjorde det lettere for politiet å komme seg til stedet raskere.