Den døde personen som ble funnet i en gammel hytte i Fauske sist uke, er til obduksjon i Tromsø.

Politiet håper å få en foreløpig obduksjonsrapport i løpet av uka.

– Skrekken er at dette er et drap. Da er vi fem år på etterskudd i etterforskninga. Derfor ønsker vi å være restriktive med hvilke opplysninger vi går ut med, sier lensmann Ronny Borge.

Han sier mannen er til obduksjon i Tromsø. Politiet håper å kunne få en foreløpig obduksjonsrapport om dødsårsaken i løpet av uka. Obduksjonen vil også kunne bidra til å bekrefte identiteten til mannen.

– Vi har fått interessante opplysninger fra lokale kilder, men ønsker ikke å gå ut med dette av hensyn til den taktiske etterforskningen.

«Mumifisert»

– Når man finner en død person på et sted der personen normalt sett ikke skal være, kan vi ikke utelukke at det er et drap. Det er derfor en av hypotesene vi jobber etter. Jeg vil helst ikke ha en telefon fra rettsmedisiner som sier at dette er et drap. Da har vi en utfordrende etterforskningssak.

– Vi har ikke fått bekreftet om Kripos har fått kontakt med pårørende. Vi jobber med å fastsette identiteten hans både gjennom obduksjonsrapporten, identitetspapirene og gjennom savnet-opplysninger i det vi tror er hjemlandet.

Personen ble funnet i en hytte på Ytre-Klungset, like ved E6 nært Fauske sentrum. Politiet ble varslet av en familie som eier en av nabohyttene i området, og lensmannen beskrev liket som «mumifisert».

– Klærne er intakt, men huden er skikkelig inntørka, fortalte lensmannen.

ID-papirer og utgåtte matvarer

I hytta er det funnet drikke og matvarer som gikk ut på dato for flere år siden. Noe hadde holdbarhetsdato helt tilbake i 2015

– Disse funnene, sammenlagt med tilstanden på liket, gjør at vi anser det som sannsynlig at han har ligget der i flere år, sa Borge da NRK snakket med ham etter funnet.

På liket har politiet funnet legitimasjon, med bilde og navn. ID-papirene har mistet sin gyldighet, men antyder at vedkommende er fra utlandet.

– Om dette stemmer overens så har han ingen tilknytning til hytta. Så langt kan vi heller ikke se at han har tilknytning til Fauske. Det er ikke snakk om en norsk statsborger, sier Borge.

Liket skal etter planen sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø der de vil jobbe videre med identifisering av liket.

Kart over Nord-Norge

Det er to ting politiet vil jobbe videre med framover. Det ene er identifisering, og det andre er å kartlegge hva vedkommende har dødd av.

– Vi holder alle muligheter åpne. Om dette er snakk om en som har vært på rømmen, en som har søkt ly eller en som var på norgesferie, det er usikkert.

Det ble gjort funn av noen kart over Nord-Norge, hvor det var tegna inn ruter og navn på steder, så det kan se ut som han var på rundtur, mener politiet.