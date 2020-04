Fant flere år gammelt lik på hytte: – Han ser nærmest mumifisert ut

Det var søndag at politiet ble varslet om likfunnet, av en hytteeier i området. For ordens skyld understrekes det at hytteeieren eide en annen hytte enn der liket ble funnet.

Området består av mange hytter som tas i bruk, men også mange som ikke har blitt brukt på flere år. Derfor består mye av arbeidet til politiet nå av å finne ut av hvem som eier hytta.

Lensmann Ronny Berge sier alt tyder på at liket har ligget der lenge.

– Det ser mumifisert ut. Klærne er intakt, men huden er skikkelig inntørka, forteller han.

Det var Saltenposten som først omtalte saken.

Fauske ligger en times kjøring fra Bodø i Nordland. Foto: Øyvind Rask / CC BY-SA 4.0

ID-papirer og utgåtte matvarer

I hytta er det funnet drikke og matvarer som gikk ut på dato for flere år siden. Noe hadde holdbarhetsdato helt tilbake i 2015

– Disse funnene, sammenlagt med tilstanden på liket, gjør at vi anser det som sannsynlig at han har ligget der i flere år, sier Berge.

På liket har politiet funnet legitimasjon, med bilde og navn. ID-papirene har mistet sin gyldighet.

– Om dette stemmer overens så har han ingen tilknytning til hytta. Så langt kan vi heller ikke se at han har tilknytning til Fauske. Det er ikke snakk om en norsk statsborger, sier Berge.

Liket skal etter planen sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø der de vil jobbe videre med identifisering av liket.

– Identifiseringa vil forhåpentligvis gjøre at vi kan komme i kontakt med noe familie i det landet han kommer fra.

Holder alle muligheter åpne

Det er to ting politiet vil jobbe videre med framover, sier Berge. Det ene er identifisering, og det andre er å kartlegge hva vedkommende har dødd av.

– Vi holder alle muligheter åpne. Om dette er snakk om en som har vært på rømmen, en som har søkt ly eller en som var på norgesferie, det er usikkert.

Det ble gjort funn av noen kart over Nord-Norge, hvor det var tegna inn ruter og navn på steder, så det kan se ut som han var på rundtur, mener politiet.

– Det er ingen åpenbare tegn til at det har skjedd noe straffbart her, men på grunn av tilstanden til liket har vi ikke gjort noen voldsomme undersøkelser på stedet enda, sier Berge.

Nå ber politiet om hjelp fra personer som kan ha tips om savnede personer i det aktuelle området.