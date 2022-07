Per Sverre Singstad (25) begynte å snuse i 2015, men er en av mange som valgte å bytte til helhvit snus.

Singstad bor og studerer i Bodø og skal begynne på fjerdeåret på lektorutdanningen ved Nord universitet.

– Jeg begynte med en grå snus, av merket Skruf, men etter hvert gikk jeg over til hvit snus siden det ikke førte til så mye misfarging på tennene.

VIL SLUTTE: Det er ikke bare-bare å slutte med snus. Per Sverre ønsker å slutte helt, men innrømmer at det er vanskelig. Foto: Marie Staberg / NRK

Studenten merker stor forskjell mellom de ulike snustypene.

– Det er mye av den hvite snusen som svir mer i tannkjøttet. Jeg syns ikke det er så digg, men det er sikkert flere som liker at den sparker litt ekstra fra seg.

– Jeg har jo mest lyst til å bare slutte med snus generelt. Det tror jeg mange kjenner seg igjen i, men det er jo som å slutte å røyke, det er vanskelig, sier han.

Økende trend

15 prosent av den norske befolkningen snuser daglig, det er en dobling de siste ti årene, ifølge tall fra SSB.

Ifølge tall fra analyseselskapet Nielsen Holdings er ikke Singstad den eneste som har valgt helhvit snus fremfor brun snus.

I juni 2022 var helhvit snusprodukter 31,5 prosent av det totale markedet i Norge. Til sammenligning lå tallene på 26,4 prosent i juni 2021.

Det er altså en vekst på omtrent 5 prosent på et år.

Nedslående beskjed

Lise Danielsen er tannlege ved Bodø tannlegesenter og ser at stadig flere velger hvit snus.

– Det kan virke som den hvite snusen har vært ansett for å være «snillere» enn den brune snusen.

– Spesielt bruker unge jenter denne for å unngå misfarging av tenner.

Til tross for den økende trenden har hun en nedslående beskjed til alle som har lagt sin elsk på den helhvite snusen. Den kan nemlig gå hardt utover sliminnene.

– Det kan se ut som den kan gi alvorligere skader enn først antatt.

SKEPSIS: Tannlege Lise Danielsen opplever en økende skepsis for hvis snus blant tannleger og spesialister på tannkjøtthelse. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Personlige observasjoner

Danielsen understreker at hennes utsagn er basert på personlige observasjoner blant tannleger og spesialister innen tannkjøttsykdom.

Hun henviser spesielt til tannkjøttsykdomsspesialist Kristin Kolltveit.

Snusbrukens bieffekter Ekspandér faktaboks Snusbruk gir lokal skade både på tennenes feste og på slimhinnen det legges imot. Tannkjøttet kan trekke seg tilbake slik at en mister støttevev rundt tennene. Dette kan igjen føre til at en får løse tenner og endret tannstilling. Det er hovedsakelig to typer skader på slimhinner Det vanligste er hvite områder der hvor snusen legges mot slimhinnen. Dette er en reaktiv fortykkelse av slimhinnen (keratose). Mindre vanlig er røde, svampaktige, såre områder, der hvor snusen legges mot slimhinnen. De røde forandringene kan gi symptomer og oppleves som ubehagelige. (Helsedirektoratet)

– Ved bruk av hvit snus ser vi mer av røde forandringer i tannkjøttet, og pasienter opplyser at tannkjøttet oppleves som sårt, opplyser Danielsen.

Kristin Kolltveit understreker at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på dette enda, siden den hvite snusen er såpass ny på markedet.

– Dette er basert på kliniske undersøkelser. Men vi ser at den hvite snusen gir skader, og det ser ikke pent ut. Det blir sårere, det blør kanskje lettere. Det første spørsmålet vi stiller når vi ser sånne skader er «bruker du hvit snus», og veldig ofte er svaret ja, sier Kolltveit.

Hun sier at hun har hørt at flere kolleger har sagt at hvis folk først skal bruke snus, så er det bedre å bruke hvit, og ikke brun, siden den ikke gir tennene misfarging.

- Det er greit nok. Men de som bruker snus glemmer at hvit snus også kan gjøre skade på tannkjøttet, sier Kolltveit.

To forskjellige skader på slimhinner Ekspandér faktaboks Når det gjelder skader på slimhinner, så sees hovedsakelig to typer. Det vanligste er hvite områder der hvor snusen legges mot slimhinnen. Dette er en reaktiv fortykkelse av slimhinnen (keratose).

Mindre vanlig er røde, svampaktige, såre områder, der hvor snusen legges mot slimhinnen. De røde forandringene kan gi symptomer og oppleves som ubehagelige. De fleste slimhinneendringene knyttet til snusbruk vil som regel være reversible dersom man slutter å snuse, det vil ikke de gingivale retraksjonene, altså det faktum at tannhalsene har blitt blottlagt som følge av at tannkjøttet har trukket seg opp mot tannroten Kilde: Tannlege Lise Danielsen

Årsaken til denne type skade er usikker, men ifølge Danielsen mistenkes det at den hvite snusen er enda mer basisk enn den brune.

TANNKJØTTPROBLEMER: Bildet illustrerer tannkjøtt som har trukket seg tilbake etter bruk av snus. Foto: Den norske tannlegeforenings Tidende

Underkommunisert

For Danielsen er det viktig at hennes pasienter får så god informasjon om munnhelse som mulig.

– Særlig de problemene rundt hvit snus er underkommunisert.

Hun legger vekt på at all snusing gir en viss grad av skader, og anbefaler alle at de slutter å snuse helt.

Om man ikke klarer det, er det viktig å variere hvor snusen plasseres, slik at ikke samme område blir utsatt for irritasjon og friksjon fra snusen.

– Heldigvis er kreft i munnhulen relativt sjeldent. Det er likevel viktig med god informasjon og kontroll for å forebygge sykdom relatert til tobakks- og nikotin produkter.

Diskre snusing

Også kommunikasjonsdirektør for snusprodusentgiganten Swedish Match Norge, Nils Erlimo, har lagt merke til at nordmenn velger helhvit snus over tradisjonell brun snus.

MER HVIT SNUS: Nils Erlimo i Swedish Match Norge sier selskapet ser en gradvis økning i folk som bytter fra brun snus. Foto: Swedish Match

Han tror det hovedsakelig er to grunner til at folk foretrekker den hvite versjonen over den brune.

– For det første så er det mindre tobakk i den hvite.

– For det andre blir det mindre misfarging av tennene, sier Erlimo.

Han mener nordmenn er opptatte av å være diskre når de snuser og at de derfor ønsker å forhindre denne misfargingen ved å bruke den hvite snusen.