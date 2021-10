I en fersk undersøkelse YouGov har utført for Apotera, svarer 4 prosent av unge mellom 18 og 29 at de synes det er kult med snus.

Hele 30 prosent sier det er flaut å snuse.

Samtidig skriver Helsedirektoratet at hele 18 prosent av unge mellom 18 og 24 til daglig snuser.

Farmasøyten Mia Meland peker på at mange begynner før de tenker over konsekvensene. Dermed er det vanskelig å slutte, til tross for at de synes det er flaut.

– Ikke begynn med snus, sier 23-åringen Sandra Helen som selv snuser til daglig.

Kan tyde på at trenden snur

Tidligere i oktober omtalte NRK at den grønn/brune fargen på snusboksene har hatt liten eller ingen effekt på ungdommers snusvaner.

– Vi er rimelig sikre på at det ikke har ført til mindre snusbruk, sa forsker Thorleif Halkjelsvik til NRK.

Undersøkelsen apotekkjeden Apotera har fått gjennomført, tar ikke opp fargen på snusboksene, men den spør ungdommene direkte om det er flaut eller kult å snuse.

De mellom 18 og 29 svarer slik om snus:

Fakta om undersøkelsen: Ekspandér faktaboks Undersøkelsen er utført av analysebyrået YouGov på vegne av Apotera.

Undersøkelsen ble utført i perioden 4.-9. oktober 2021.

Over 1000 personer har svart på undersøkelsen.

Data er samlet inn slik at de utgjør et representativt utvalg av den norske befolkningen med utgangspunkt i målgruppen.

Undersøkelsen er utført på nordmenn fra 18 år og oppover.

Svarene er deretter delt opp i alderskategorier, kjønn, fylke osv. Kilde: YouGov

Flere syns det er flaut

Farmasøyten Meland sier hovedmotivasjonen bak undersøkelsen er å kartlegge hvordan unge forholder seg til snus.

De håper målrettet arbeid mot endring av holdninger kan føre til at færre begynner med snus.

– Vi ser at antallet som snuser, ikke er likt med antall som synes det er kult. Det kan være en trend som er på vei til å snu, sier hun og legger til:

– Har du snust i ett eller flere år betyr ikke det at du slutter bare fordi du synes det er flaut.

At unge blir påvirket av hva andre mener, kan være positivt i denne sammenheng mener farmasøyten.

POSITIVT: Mia Meland sier det kan være positivt av unge lar seg påvirke – hvis de blir påvirket til å ikke snuse. Foto: Apotera

– Ofte kan det være negativt å være for opptatt av hva andre mener og tenker, men med tanke på snus så kan det faktisk være positivt når mange synes det er flaut. Da kan vennene ha en positiv påvirkning.

Men hva sier ungdommen? Er det flaut med snus?

Andreas Vestvann Johnsen Alder 27 år Snuser du? Nei, jeg har hverken prøvd snus eller hatt noe ønske om å gjøre det heller. Synes du det er flaut med snus? Nei. Om folk ønsker å snuse er det deres eget valg. Både økonomisk og helsemessig. Det har vært økning i bruk av snus blant unge de siste årene. Hva tenker du om det? Om det er en erstatning for røyk mener jeg det er positivt. Generelt synes jeg økning er negativt - da med tanke på at det er skadelig.

Snusboksene ble brune for noen år siden. Hva synes du om endringen? Det eneste effekten det har fått er at det vanskeligere for er butikkansatte som febrilsk må skille mellom kun brune bokser i skapene. Jobbet selv på bensinstasjon under innfasingen, og som ikkesnuser var det litt av en overgang. Hva tenker du om andre som snuser? Ikke noe spesielt. Kjenner flere som snuser og som ikke gjør det, men tenker hverken noe verre eller bedre om dem på grunn av det.



Synes selvfølgelig det er positivt at folk ikke snuser, men igjen så er det da de har tatt samme valg som meg å holde seg unna. Kun 4 % av norske unge mennesker sier det er kult med snus. 30 % sier det er flaut. Men langt flere enn det snuser faktis. Har du noen tanker om dette? Det tror jeg er en indikasjon på at mange som snuser gjør det kun for personlig nytelse, og ser litt forbi sosialt stigma rundt det. Jeg kjenner mange som selv ønsker å slutte, men ikke klarer det. En del har jeg inntrykket av angrer på at de startet i utgangspunktet – noen i ungdomsskolen da det ble sett på som «kult» å snuse.

Sandra Helen Robertsen Alder: 23 år Snuser du? Ja. Synes du det er flaut med snus? Nei, jeg synes ikke det er flaut med snus. Jeg synes heller ikke det er kult med snus. Men det er mindre kult å være avhenging - det går mye penger til det. Det har vært økning i bruk av snus blant unge de siste årene. Hva tenker du om det? Jeg synes ikke det er bra. Det er ikke bra for kroppen. Det er ikke bra for noe egentlig.



Men personlig synes jeg det er bedre enn røyk. Også for de rundt den som snuser. Snusen berører ikke andre like mye som røyk. Snusboksene ble brune for noen år siden. Hva synes du om endringen? Synes ikke det betyr noe om boksene er grønne eller har en fansy etikett. Hva tenker du om andre som snuser? Det tenker jeg ikke så mye på. Jeg gjør det selv, og er man først begynt så er det vanskelig å slutte.



28 viktige dager

Gjennom oktober har Helsedirektoratet kjørt kampanjen «Stopptober».

– Mange synes det er vanskelig å tenke at de aldri mer skal røyke eller snuse. Derfor er «Stopptober» basert på at man skal ta små skritt – en dag av gangen, sier Erlend Bø, fungerende avdelingsdirektør ved miljø og helse i Helsedirektoratet.

Han peker på at de som klarer å stoppe med snus eller røyk gjennom oktober har nådd et viktig punkt i prosessen.

Erlend Bø i Helsedirektoratet. Foto: Daria Zoric / NRK

– Greier du deg uten snus eller røyk i 28 dager har du femdoblet sjansen for ikke å starte igjen.

Bø vil ikke uttale seg om detaljer i spørreundersøkelsen, men sier det er positivt hvis det stemmer at kun 4 prosent synes det er kult med snus.

– Det henger ikke helt sammen med hvor mange som faktisk snuser. Hvorfor er det en forskjell der?

– Om vi skal spekulere, kan det kanskje forklares med at det finnes mange snusere som egentlig angrer på at de begynte og nå synes det er vanskelig å slutte. I tillegg bruker noen snus som hjelpemiddel for å slutte med røyk.

– Gjør vi godt nok arbeid med holdninger i Norge? Kunne vi fått færre til å starte?

– Vi har gjennom mange år jobbet bredt og målrettet med å hjelpe folk med å slutte, og for å unngå at folk begynner med røyk eller snus. Dette har over tid gitt gode resultater, spesielt på røyking, sier Bø.

– Dessverre ser vi at det er relativt mange unge som snuser, og det bekymrer oss. Vi vil derfor fortsette å jobbe med ulike virkemidler for å få enda færre til å starte, samtidig som vi skal hjelpe de som ønsker å slutte.