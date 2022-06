Tar du i en snus før du drar på treningssenteret? Eller kanskje etter?

Da er du ikke alene.

Rundt 15 prosent av befolkningen mellom 16–74 år snuser daglig.

Rundt 670.000 personer, ifølge Folkehelseinstituttet.

Mange av snuserne trener. Noen mer seriøst enn andre.

Og du har kanskje hørt at du må slutte å snuse hvis du skal satse?

Det er ikke så sikkert. I hvert fall ikke hvis det er kondisen du er bekymret for.

Leicester-spiss Jamie Vardy, er flere ganger blitt observert med en snusboks, og har innrømmet snusbruken i sin selvbiografi. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Fotballproffer snuser

Det har lenge vært kjent at flere fotballproffer i den engelske ligaen snuser.

Ifølge britisk presse er det svenske spillere som har introdusert snusen til lagkameratene.

Snusbruken i toppfotballen har gått så langt at flere trenere har vært ute og advart.

Blant de mest kjente aktive fotballspillerne som er blitt sett med snus, har du:

Jamie Vardy spiss i Leicester.

Den svenske Manchester United-midtstopperen Victor Lindelöf

Evertonspiller Dele Alli

I tillegg til tidligere landslagsprofil Ashley Cole, med 107 landskamper for England. Ifølge Nettavisen, er sistemann ut franske Kylian Mbappé, som nylig ble sett i spillertunnelen da han angivelig tok en pris.

Snus er ulovlig å selge i England, men det er lovlig å oppbevare og bruke det. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Påvirker ikke kondis

Det er ingen kliniske studier som viser at man får dårligere kondis av å snuse.

– Å tilføre kroppen nikotin vil innsnevre blodårene og man får mindre oksygenopptak. Og da skulle man tro at prestasjonen ble nedsatt, sier Karl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Men det er bare i teorien.

– Når det er testet ut klinisk på idrettsutøvere, så finner man altså ikke noen særlige endringer på kondisen. Det er i hvert fall ikke noen konsistente funn at det nedsetter noe prestasjonsevne.

SNUSFORSKER: Karl Erik Lund er rusforsker og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og har forsket på snus siden 80-tallet. Foto: Folkehelseinstituttet

Gir dårligere restitusjon

På etiketten til snusboksene står det «Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og avhengighetsskapende».

Det er altså ingen tvil om at norske myndigheter advarer mot snusbruk, og at snus er ansett for å øke risikoen for en rekke helseplager.

Men hvis man bare isolerer det til å handle om kondis.

– Er svaret at vi ikke vet helt?

– Svaret er det at, rent teoretisk, hvis man ser på de biologiske mekanismene, skulle man tro at man svekker kondisen. Men man finner ikke ut det når man tester ut klinisk. Men så er det flere ting her:

–Man får dårlige oksygenopptak ved snusbruk, det gjør at idrettsskader tilheles saktere. Man har lengre restitusjonstid etter man har trent, så hvis man bruker snus, tar det lengre tid å komme tilbake til hektene, sier Lund.

–Idrettsskadene tar lengre tid å lege, rett og slett.

Merker du at kondisen påvirkes av snus? Ja, helt klart. Fikk bedre kondis etter at jeg slutta med snus. 😇 Nei, merker ingen forskjell på kondisen. 🚴 Merker litt forskjell, men ikke nok til at jeg gidder å slutte. 💪 Vet ikke. Vanskelig å si. 🤓 Ja, jeg får faktisk bedre kondis eller prestasjon. 🚀 Vis resultat

Flere yngre snuser

Det er nå like mange prosent av befolkningen som snuser daglig i Norge, som i Sverige. Men blant den yngre delen av befolkningen er det flere som snuser i Norge.

– Siden 2008 har det vært en mye sterkere vekst i andelen som snuser daglig i Norge enn det har vært i Sverige. Nå er vi på samme nivå som nabolandet vårt, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

Blant unge i alderen 25–34 år er det 1 av 4 som bruker snus daglig i Norge. I Sverige er det 1 av 6 i samme aldersgruppe.

Presterer ikke bedre

Snus blir ikke ansett for å gi bedre prestasjon i idrett.

Verdens Antidopingbyrå (WADA), organet som ser på medisiner som står på dopinglisten, har nemlig testet ut om snus har en prestasjonsøkende effekt.

Mange oppgir nemlig det som grunn for at de snuser.

– De får et kick av snusen. Det kommer av dopamin-effekten. At man løser ut dette lykkestoffet i hjernen, men det var ingenting som tyder på at det er prestasjonsøkende. Da hadde det stått på WADA sin liste, sier rusforsker Karl Erik Lund.

Snus ligger på overvåkingslisten til WADA, men blir ikke sett på som prestasjonsfremmende i dag.

Kan gå ned i vekt

Snus er altså ikke ansett for å øke prestasjonen. Men det er en godt bevart hemmelighet at snus gjør at du lettere går ned i vekt.

Og det er ansett for å være en fordel i mange idretter som sykling, langrenn og løping.

Snus blir ifølge NRK sine kilder, brukt i noen miljøer nettopp for å øke prestasjonen.

– Mange idrettsutøvere bruker nikotin for å gå ned i vekt. Er det noe du har hørt om?

– Å ja, da. Det er et gammelt funn. Nikotin virker sultfordrivende. Og det var sånn de gamle indianerne begynte å tygge tobakksblader fordi det fordrev sulten, så det er slik. Og man øker også forbrenningen ved nikotin, sier Lund.