Per Jonny ble evakuert da tunnelen tok fyr: – Det var svart røyk over hele området

– Vi så røyk, og det hender jo at hytteeiere brenner ting, men her kom det veldig mye røyk. Den svarte røyken la seg over hele området.

Det sier Per Jonny Sjøstrand, som befant seg på hytta si i nærheten av eksplosjonen da tunnelen begynte å brenne.

– Jeg kastet meg på sykkelen, og syklet bort der røyken kom fra. Jeg så ingenting annet enn masse svart røyk. Så kom det noen folk mot meg, som informerte meg om at togtunnelen hadde tatt fyr.

Han forteller videre at vinden snudde og røyken begynte å bevege seg mot hytta hans, da tok det ikke lang tid før politiet stod på døra og evakuerte.

Trevirket er innsatt med kreosot, noe som medfører at røyken er giftig. Gass flasker som var inne i tunnelen, har ført til flere mindre eksplosjoner, og skapte vansker for brannvesenet.

Det var tidligere i dag at en 400 meter lang tunnel, på Ofotbanen mellom Narvik og Rombak tok fyr, og jernbanen er fortsatt stengt. E10, var også en periode stengt, men veien er nå åpnet.

Politiet opplyste på Twitter rundt klokken 13.45 at brannvesenet hadde kontroll på brannen og at det fremdeles er ferdselsforbud i området grunnet røyken.

– En hytte har brent opp i flammene

Utrykningsleder i Ofoten brann, Torgeir Trældal, forteller at en hytte har gått opp i flammer etter tunnelbrannen.

– Folk ble evakuert og E10 ble stengt fordi vi trodde det var acetylen i gassflaskene. Men det viste seg at dette ikke var tilfelle, og da ble E10 åpnet igjen.

Han forteller videre at situasjonen er under kontroll, men folk kan ikke returnere til hyttene enda, ettersom det er kreosot i røyken, noe som er giftig.

– Vi vet ikke grunnen til brannen enda, men vi vet at det gikk et tog forbi kort tid før, uten at det var en brann, så det må ha skjedd rimelig fort.

Trældal har snakket med noen på stedet som har ansvaret for jernbanen, og de håpte at jernbanen kunne være klar innen en uke.

Pål Skoland er en av de som ble evakuert på stedet. Foto: Nils Mehren / NRK

– Skal få hjelp av havarikommisjonen

Da NRK var i kontakt med, Stein-Hugo Steffensen, som er fungerende områdedirektør i Bane Nor, var han på vei til Narvik for å bistå i hendelsen. Han har fått oppdraget som kriseleder.

– Det er alltid beklagelig når noe sånt som dette skjer. Foreløpig får vi følge brannvesen og politi sine anvisninger. Vi må mest sannsynlig ha inn havarikommisjonen.

Videre forteller Steffensen at området vil være evakuert til brannvesen har kontroll på gassen og flammene.

– Tunnelen ligger rundt tre kilometer fra svenskegrensen, og vi håper at vi kan starte opp gjennomarbeidet så snart området er klarert, sier kriselederen.