Var «død» i nesten en time – ble reddet av datteren Nora (10)

Per Helge Bakkejord (46) er usedvanlig glad i kano. Så glad at han har bygget seg sin egen.

Men i slutten av mai holdt det på å gå galt da han skulle ut for å sette fiskeredskap i sjøen.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte saken.

Etter å ha blitt overrasket av en stor bølge, veltet kanoen med Per Helge i.

– Jeg prøvde fortvilt å få kanoen på land igjen, fordi det er hjertebarnet mitt. Jeg kavet rundt i 15 minutter før jeg innså at det ikke var krefter igjen, sier han til NRK.

Mens dramaet utspant, sto datteren Nora på land og så på at pappaen havnet i havet.

Til tross for at han hadde på seg flytevest, skyllet bølgene over Bakkejord.

– Det siste jeg rakk å tenke var at jeg var havnet under vann, og at jeg er ferdig. Så ble det svart, sier han.

HJEMMELAGET: Per Helge Bakkejord har brukt mye tid på å lage sin egen kano. Foto: Privat

Funnet livløs i havet

Resten av historien har Per Helge blitt fortalt i ettertid.

– Ute i fjorden fant de meg livløs. Legene anslår at jeg har hatt hjertestans i 15 minutter og en kroppstemperatur på 20,5 grader. Jeg lå cirka 40 minutt i havet i seks varmegrader.

Men han er klar på at han kan takke sin snarrådige datter for at han er i live i dag.

Hun skjønte alvoret i situasjonen og ringte til moren og forklart hva som hadde skjedd.

Deretter ble det satt i gang en større redningsaksjon, med luftambulanse og lokal bistand fra bestekompisen båt.

Alvorlig hypotermi

Da de fikk Per Helge opp av vannet, ble det iverksatt hjerte- lungeredning, men fortsatt var det ikke livstegn. Han ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– I utgangspunktet var jeg «død» i nesten én time. Men takket være at jeg var så nedkjølt, overlevde jeg.

Kroppstemperaturen på 20,5 grader tilsvarer alvorlig hypotermi. Ifølge Store Medisinske Leksikon kan mennesker overleve kroppstemperaturen på under 15 grader i de mest ekstreme tilfellene.

Etter ett døgn ble 46-åringen vekket fra koma – uten alvorlige skader eller varige mén.

– Legene skjønte egentlig ikke at det gikk an. Det er helt ufattelig at man klarer å våkne etter dette å være helt normal.

– Så du har hatt skikkelig englevakt?

– Ja, og pluss litt til!

Nå er han evig takknemlig for at datteren slo alarm da uhellet var ute.

– Hun er ti år. Hun kunne ha gått i sjokk, men hun håndterte dette perfekt. Så jeg er en ganske stolt pappa.

Ulykken skjedde i Forfjorden i Vesterålen, lengst nord i Nordland.

Bra at hun ikke hoppet ut i vannet selv

Onsdag fikk Nora diplom av Redningsselskapet som følge av innsatsen.

– Vi ønsker å takke henne for den heltemodige innsatsen. Det har vi gjort ved å gi et diplom som symbol for at hun bidra til at faren ikke druknet, sier regionsansvarlig Kristine Lind-Olsen i Redningsselskapet.

– Hun var snarrådig og meldte helt korrekt ifra til moren, som igjen fikk ringt 113.

Hun roser også Nora for å ikke hoppe ut i vannet selv.

– Prøv gjerne å få tak i et tau eller en stang, men ikke gå ut i vannet selv for å redde. Det kan få fatale konsekvenser.

UTMERKELSE: Per Helge Bakkejord, datteren Nora og regionleder i nord Kristine Lind-Olsen i Redningsselskapet. Foto: Fredrik Sørensen / Bladet Vesterålen

33 drukningsulykker så langt i år

Vår og sommer er høysesong for drukningsulykker. I mai omkom fem personer, mens det i juni omkom seks. Det er de laveste tallene på mange år, ifølge Redningsselskapet.

Likevel har 33 mennesker mistet livet i vannet så langt i år.

– Det er menn i alderen 50–60 år som topper statistikken. Det er fall fra kai og båt som er en av de store årsakene, sier Lind-Olsen.

Hun sier at det viktigste grepet for å unngå å drukne er å bruke redningsvest.

– Det oppfordrer vi å bruke, selv om man er i en stor og lukket båt.

Har tatt lærdom

Fem uker etter hendelsen var Bakkejord tilbake i kanoen sin. Men han har fått en skikkelig tankevekker, sier han.

– Forrige helg padlet jeg i Målselva og da tok jeg masse risikovurderinger. Jeg har blitt mer påpasselig.

Hans beste tips dersom uhellet først er ute er å ikke få panikk.

– Og husk flytevest!