Men til tross for det har lokalpolitkerne store framtidsvisjoner.

Bør vi innse realitetene og heller lage et godt liv for dem som velger å bli?

Dagens Lytring finner sted i Vågan bibliotek i Svolvær.

I panelet:

Arild Gjertsen, Nordlandsforskning

Marit Lofsnes Mellingen, Distriktssenteret

Lena Landsverk Sande, ordfører Vanylven kommune

Elisabeth K. Mikalsen, ordfører Røst kommune

Jonas Stein, førsteamanuensis UiT

Ole Gustav Narud, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ordstyrer: John-Inge Johansen.

Små kommuner frister med alt fra gratis barnehage til lavere skatt. Men fortsatt går folketallet ned hos mange. Illustrasjon: Ida Larmo

Modellene er for optimistiske

SSB gir ut modeller for hvordan utviklingen kan gå. Disse er ofte for optimistiske. Dette gir utfordringer i kommunal planlegging ved at de planlegger med flere folk enn de faktisk ender opp med å være.

Befolkningsutviklingen baserer seg på regionale tall. Disse har for lite data til å si noe nyttig om de enkelte små kommunene, mener forsker ved Nordlandsforskning.

– Modellene baserer seg på regionale tall og da klarer de ikke fange opp det som skjer i små kommuner. Konsekvensen blir at kommunepolitikere planlegger med utgangspunkt i de mest optimistiske framstillingene til SSB, sier Arild Gjertsen ved Nordlandssforskning.

– Dermed legges det til rette for en vekst som ikke kommer.

Gjertsen mener framskrivingene er urealistisk og basert på svakheter i metodegrunnlaget.

– For Moskenes viser SSBs prognoser en befolkningsvekst mot 2040, stikk i strid med historisk utvikling. Alternative prognoser laget av Telemarksforskning viser en nedgang i folketallet på 20-30%. Målt mot utviklingen så langt, kan man si at forskerne leder i konkurransen mot byrået.

I dag kom befolkningstallet for tredje kvartal 2021, som gir en fasit til kommunene på hvordan planleggingen har gått.

Viktige inntekter

Dette høres kanskje ut som kjedelig tallknekking, men for kommunene er dette helt avgjørende for inntekten de får.

Forenklet sagt er det innbyggertallet som er avgjørende for overføringene fra staten.

To datoer er interessante:

1. januar hvor mange bodde det i kommunen

1. juli hvor mange bor det i kommunen

Det siste tallet brukes forbindelse med statsbudsjettet for å tildele kommunene frie midler.

Når kommunene skal planlegge med hvor mye de får i frie midler bruker mange modellene fra SSB - og bommer de på prognosene får de mindre penger enn de trodde.

Umulig å lage en modell for hele landet

Kritikken mot SSBs modeller er imidlertid ikke ny. Og heller ikke uventet.

Forsker Sturla Løkken sier at de alltid tar forbehold når det gjelder befolkningsframskriving.

– Det er umulig å lage én modell som skal favne hele landet og være like nøyaktig. Vi har store og små kommuner i et langstrakt land. Men det er mulig for den enkelte kommune å hente ut mer nøyaktige data dersom de korrigerer for faktorer som de selv står nærmest til å vite om, sier Løkken.