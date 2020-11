Passasjer om koronainformasjon på Gardermoen: – Forbausende slapt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere passasjerer som har landet på Gardermoen med fly fra røde land den siste tiden reagerer på at de fikk lite informasjon om koronaviruset ved ankomst.

Det gjelder både oppdaterte regler om karantene og informasjon om testsenteret på flyplassen.

– Alt var som før koronapandemien, bortsett fra at vi hadde på oss munnbind. Vi gikk av flyet uten at noen orienterte oss verken muntlig eller skriftlig om at vi måtte være i karantene, sier Helge Olsson.

10. oktober kom han og kona med fly fra Kreta, etter at de hadde vært der for å gjøre vedlikehold på et hus de eier. På forhånd hadde de lest at det var mulig å teste seg på Gardermoen.

Testsenteret på Oslo Lufthavn. Mange har kontaktet NRK og fortalt at den burde vært bedre skiltet. Den befinner seg forbi bagasjeutleveringen, helt i enden av den store hallen – godt forbi utgangen. Foto: Gunnar Bratthammer / Gunnar Bratthammer

Men det som møtte ekteparet på flyplassen kaller Olsson for «forbausende slapt».

– Vi ville teste oss for å være sikre på ikke å ta med smitte hjem. Men for å finne testsenteret må du gå nederst og innerst etter rekken av alle bagasjebåndene.

Bortsett fra noen få skilt som viste hvor de måtte gå, var det ingen oppfordring om å bli testet, forteller Olsson.

– Det var bare å gå rett igjennom passkontroll og taxfree, og ut til buss eller tog videre.

Flere har reagert

På fredag reiste flyvertinnen Frida Elise Høgås hjem fra jobb i Dubai.

Frida Elise Høgås (24) har jobbet som flyvertinne i Emirates frem til hun nylig mistet jobben på grunn av pandemien. Nå er hun hjemme i karantene i Mo i Rana i Nordland. Foto: Bendik Aarsæther / TV Klipp

Hun reagerte på at bare halvparten av dem som gikk av flyet sammen med henne valgte å teste seg.

I etterkant har NRK mottatt flere henvendelser fra folk som reagerer på informasjonen på flyplassen.

Helge Olsson og kona valgte i likhet med Høgås å ta testen på flyplassen.

– Selve testen var veldig grei. De som jobbet der var raske og effektive, og allerede neste dag fikk vi svar om at testene var negative. Vi fulgte selvfølgelig reglene selv om vi testet negativt, og var i karantene de neste ti dagene, sier Olsson.

Han anslår at 5–6 personer fra flyet med rundt 50 passasjerer om bord valgte å teste seg på flyplassen.

Jobber med saken

Tilbudet om testing på Oslo Lufthavn har eksistert siden 13. august.

Det er Avinor, Helsedirektoratet og Ullensaker kommune som har ansvaret for informasjon og drift knyttet til testsenteret på Gardermoen.

Svein Lie i Helsedirektoratet sier til NRK at de er i gang med å få opp enda mer informasjon på flyplassen.

– Det er tydeligvis behov for enda bedre skilting for dem som kommer til Norge. Det lages nå informasjonsmateriell basert på tilbakemeldinger som kom senest i går, sier han.

Og dette svarer han på hvorfor testsenteret er så «utilgjengelig»:

– Testsenteret er plassert der det var en gunstig plass. Det krever mye for å gjennomføre testing på en sikker måte. Men i denne spesielle situasjonen må også de reisende være med på å bidra til løsninga.

Skilt til testsenteret i ankomsthallen. Foto: Innsender

Lages nytt informasjonsmateriell

Det er Justisdepartementet og politiet som har ansvaret for å informere reisende i passkontrollen.

Når de reisende er på innsiden av passkontroll, er det opp til Avinor, Helsedirektoratet og Ullensaker kommune å ta dette videre.

Det er også etablert testsentre for passasjerer som kommer fra utlandet på flyplassene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø og Ålesund.

Elisabeth Grøtli Nordal, enhetsleder i Ullensaker kommune, forteller at de driver testsenteret på Gardermoen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Ullensaker kommune og Avinor har sammen ansvar for informasjon mellom gaten og testsenteret. Her får de reisende informasjon over høyttaler, på plakater og på skjermer. Materiellet som brukes er standardmateriell utviklet av Helsedirektoratet.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Har dialog med direktoratet

Det er utfordrende å kommunisere godt med reisende på en flyplass fordi de er i bevegelse og fordi det er mye informasjon om ulike tema som møter dem, sier hun.

– Vi har et tett samarbeid med både Helsedirektoratet og Avinor, og gjør kontinuerlige vurderinger av informasjonen som gis.

Hun tror plasseringen teststasjonen har i dag, er den beste ut ifra både praktiske og smittevernmessige hensyn.

– Dette er grundig vurdert i samarbeid med Avinor. Testsenteret krever mye areal, og det finnes dessuten en rekke praktiske hensyn som best kan beskrives av Avinor.

– Når det kommer innspill fra reisende om at det er vanskelig å finne frem til testsenteret, er det noe vi tar på alvor. Vi har kontinuerlig dialog med Helsedirektoratet og Avinor om dette, og vi kommer i fellesskap til å gjøre enda en helhetlig vurdering av informasjon og veiledning som gis om testsenteret.