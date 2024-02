Oppsummering av saka: Ekspander/minimer faktaboks Ole-Morten Oddleifsønn Granlund (52) søkte om pasientskadeerstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i juni i fjor, men har ennå ikke fått svar.

Han er en av 1780 personer som venter på å få behandla sin sak hos NPE.

Nesten 8000 personer søkte om pasientskadeerstatning i fjor, ei økning på nesten 800 fra året før.

Det tar i snitt under sju måneder fra NPE mottar søknaden til søkeren får vite om de har rett til erstatning eller ikke, og ytterligere seks måneder før de som får medhold får utbetalt erstatningsbeløpet.

Direktør i NPE, Kristin Cordt-Hansen, uttrykker forståelse for frustrasjonen rundt ventetiden og sier at de jobber kontinuerlig med å få ned ventetida.

Cordt-Hansen advarer om at ventetiden kan komme til å øke i år hvis antallet saker fortsetter å øke. (Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering)

Ole-Morten Oddleifsønn Granlund har hinka rundt på krykker i Bodø i mer enn ett år.

Med en ødelagt legg.

De gule stafylokokkene han fikk da han var innlagt på sykehuset gjorde alt mye verre.

Han har gått glipp av jobber og hatt store utgifter til drosjer og medisin.

– Jeg kom haltende på krykker til jobbintervju som krevde at jeg var fysisk aktiv. Da ble det nei.

I juni i fjor søkte han om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Men hos dem ligger søknaden i kø – mer enn åtte måneder etter at han sendte den inn.

Bodø-mannen er ikke alene om å vente.

1780 saker ligger i kø

Nesten 8000 søkte om pasientskadeerstatning i fjor, det er ei økning på nesten 800 fra året før. Éi av fem saker gjelder ortopedi, som i Ole-Mortens sak.

Mange søknader vitner om at flere kjenner til ordninga.

Akkurat nå ligger 1780 saker i kø, viser nye tall NRK har fått fra NPE.

Det er nemlig flere nordmenn som søker om erstatning etter pasientskader og dermed vokser køen hos NPE.

Hvordan finne ut hva som skjer med min søknad: Ekspander/minimer faktaboks Søkere kan følge saken sin på «Min side». Der kan de få tilgang til brev og kommentere.

Alle som søker digitalt får kvittering på at søknaden er registrert.

Fra november 2023 får både de som søker digitalt og de som sender papirsøknad, også et brev som bekrefter at søknaden er mottatt og som gir informasjon om ventetid.

Det tar i snitt i underkant av sju måneder fra NPE mottar søknaden til søker får vite om hen har rett til erstatning eller ikke.

I snitt tar det seks måneder i tillegg, før de som får medhold får utbetalt erstatningsbeløpet, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Hva kan dere si til alle dem som venter? – Vi har ikke glemt søknaden din. Alle som søker erstatning, skal være trygge på at NPE vil behandle søknaden. Alle skal være trygge på at de som har rett til erstatning etter feilbehandling mottar det. (kilde: Kristin Cordt-Hansen, direktør for Norsk pasientskadeerstatning)

Nyttårsfesten som endte i brudd

Det nye året, 2023, skulle ønskes velkommen i festlig lag på byen i Bodø.

Ole-Morten er typen som ordner opp og skulle bare gå imellom da noen holdt på å barke sammen utfor utestedet.

Pang sa det i ankelen på venstre fot. Den var knekt.

Det ble ti dager på sykehus og to operasjoner.

Ole-Morten fikk operert inn to nagler etter det første bruddet. Etterpå fikk han det som kalles en ekstern fiksasjon og stabiliserer bruddstedet i ankelen. Foto: Privat foto

Gule stafylokokker

Det ble hovent og danna seg brusk.

De gule stafylokokkene oppsto om lag en måned etter operasjonene.

For Ole-Morten ble det mye ut og inn av ortopedisk avdeling i Bodø – på grunn av infeksjonen.

– Og så var det stadig turer til sykehuset for å ta prøver av bakterieflora i såret,

skifte bandasjer og plaster og alt mulig.

Utover våren gikk det likevel ganske bra.

– Ja, men jeg hinka jo rundt på krykkene mens vi drev og reparerte de stafylokokkene.

Ole-Mortens gule stafylokokker gjorde at han måtte gå på antibiotika i et halvt år. Foto: Privat foto

Den andre «ulykka»

13 juli var Ole-Morten nesten «friskmeldt» og var begynt å sykle igjen.

Han var på vei hjem og gikk av sykkelen nederst i en bakke.

– Jeg skulle gå opp bakken. Da snubla jeg litt, og skulle ta meg for med venstre fot.

Dermed knakk leggen.

– Akkurat der på leggen hvor de gule stafylokokkene hadde «spist opp halve leggbeinet».

Det ble nye operasjoner, den siste 15. desember. Da tok han ut to skruer som festa ei stang i leggbeinet.

Føler seg glemt

Like før jul begynte Ole-Morten i jobb på et flyktningmottak i Bodø.

Han har fått med seg at det er kø hos NPE.

– Jeg synes det er en belastning når du ikke vet noe. Du har hatt masse utgifter og økonomisk tap på grunn av dette. Så du lever i så mye usikkerhet.

Ifølge han har det vært stille fra NPE siden i oktober. Da ba han om å få oversendt noen papirer.

Beskjeden han fikk var at han måtte søke på nytt. Noe han gjorde.

– Hva synes du om at det tar så lang tid å få behandla søknaden din?

– Du føler deg litt glemt. Det er akkurat som om ortopedi nedprioriteres. Det tar veldig lang tid og du hører ikke noen ting.

Han spør seg hvorfor NPE ikke kan sette inn flere ressurser for å ta unna køen.

– De burde få litt fart i behandlingstida i hvert fall.

Slik så Ole-Mortens legg ut i forrige uke. Foto: Privat foto

NPE: – Full forståelse

Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning, sier hun har full forståelse for at ventetida oppleves frustrerende.

– Vi har full forståelse for at Ole-Morten og andre ønsker å få svar på søknaden sin uten at det skal ta for lang tid. Ventetida kan være frustrerende. Vi skjønner at det er tungt å gå og vente på svar.

Kristin Cordt-Hansen, direktør i NPE (Norsk pasientskadeerstatning) Foto: NPE

I 2023 fikk NPE inn 800 flere saker enn i 2022.

Saksbehandlerne har behandla rekordmange søkere.

Vanligvis får de starta behandlinga av søknaden innen fem måneder, forklarer Cordt-Hansen.

– Saksbehandlingstiden har ikke gått opp. Vi jobber vi kontinuerlig med å få ned ventetida. Det er et av våre viktigste mål.

Hun forteller at noen av de 1780 sakene som nå ligger i kø hos NPE er kommet inn de siste ukene.

Og at de som behandler sakene er opptatt av å gjøre det grundig. Alle som har krav på erstatning skal få det, er tanken bak.

Redd for ventetida kan øke

NPE-direktøren forteller at automatisk utsendelse av brev til alle søkere kom på plass i høst.

Der blir det bekrefta at søknaden er mottatt og søkeren får info om ventetid.

– Er det aktuelt å øke bemanninga for å få tatt unna sakene fortere?

– Vi må holde oss til den økonomiske ramma vi får gjennom statsbudsjettet. Den gir dessverre ikke rom for det.

Dermed er det en fare for at ventetida kan komme til å øke i år, medgir hun.

– Hvis antallet saker fortsetter å øke kommer vi nok raskt til et punkt der vi ikke greier å demme opp med bare effektiviseringstiltak. Det er vi redd for, sier direktør Kristin Cordt-Hansen.